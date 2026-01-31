Lücke in medizinischem Angebot
Wie das Ärztemobil der KV in Nastätten ankommt
Alltag im Ärztebus der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) in Nastätten. Petra Viertel Munoz im Gespräch mit einem Patienten. Die meisten Patienten an diesem Tag waren wegen eines Rezepts oder einer Überweisung da.
Mariam Nasiripour

In Nastätten schloss im Oktober das MVZ Galeria Med seine Pforten – ein Schlag für die medizinische Versorgung vor Ort. Doch das Ärztemobil der KV sprang ein. Das sagen Patienten und behandelnde Ärzte zu dem Konzept.

Lesezeit 3 Minuten
Es ist ein regnerischer Mittwochvormittag in Nastätten. Auf dem Parkplatz vor dem Bürgerhaus steht das Fahrzeug der mobilen Arztpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung (KV). Draußen warten einige Patienten darauf, dranzukommen. Drinnen versorgen die Medizinerin Petra Viertel Munoz und die Medizinische Fachangestellte Bianca Mees einen Patienten.

