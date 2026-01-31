In Nastätten schloss im Oktober das MVZ Galeria Med seine Pforten – ein Schlag für die medizinische Versorgung vor Ort. Doch das Ärztemobil der KV sprang ein. Das sagen Patienten und behandelnde Ärzte zu dem Konzept.
Es ist ein regnerischer Mittwochvormittag in Nastätten. Auf dem Parkplatz vor dem Bürgerhaus steht das Fahrzeug der mobilen Arztpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung (KV). Draußen warten einige Patienten darauf, dranzukommen. Drinnen versorgen die Medizinerin Petra Viertel Munoz und die Medizinische Fachangestellte Bianca Mees einen Patienten.