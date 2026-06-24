Aufenthaltskonzept entwickeln
Wie Buga-Gäste nach Braubach gelockt werden sollen
An den Rhein-Spielplatz in Braubach grenzt eine große Wiese. Früher war hier ein Minigolf-Platz. Nun denkt die Stadt darüber nac
An den Rhein-Spielplatz in Braubach grenzt eine große Wiese. Früher war hier ein Minigolf-Platz. Nun denkt die Stadt darüber nach, wie man die Fläche attraktiv gestalten kann.
Mira Zwick

Braubach sucht nach Wegen, zur Buga 2029 mehr Tagesgäste anzulocken. Eine Idee aus dem Stadtrat soll besonders Familien ansprechen – und einen Bereich am Rhein grundlegend verändern. In Zeiten klammer Kassen eine Herausforderung.

Lesezeit 1 Minute
Braubach gehört zwar nicht zu den originären Buga-Hotspots 2029. Gleichwohl hat die Wein- und Rosenstadt mit ihrer Blütenpracht in den Rheinanlagen, dem Renaissancegarten und der Marksburg einiges zu bieten. Wie man Braubach als Ziel für die Buga-Besucher interessant machen und Tagesgäste gewinnen kann, darüber hat sich die SPD-Fraktion im Stadtrat Gedanken gemacht und einen Antrag zur Entwicklung eines familienfreundlichen Aufenthaltskonzepts ...

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungBuga 2029

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