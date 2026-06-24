Braubach sucht nach Wegen, zur Buga 2029 mehr Tagesgäste anzulocken. Eine Idee aus dem Stadtrat soll besonders Familien ansprechen – und einen Bereich am Rhein grundlegend verändern. In Zeiten klammer Kassen eine Herausforderung.
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Braubach gehört zwar nicht zu den originären Buga-Hotspots 2029. Gleichwohl hat die Wein- und Rosenstadt mit ihrer Blütenpracht in den Rheinanlagen, dem Renaissancegarten und der Marksburg einiges zu bieten. Wie man Braubach als Ziel für die Buga-Besucher interessant machen und Tagesgäste gewinnen kann, darüber hat sich die SPD-Fraktion im Stadtrat Gedanken gemacht und einen Antrag zur Entwicklung eines familienfreundlichen Aufenthaltskonzepts ...