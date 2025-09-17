Seit Monaten hat St. Goarshausen keinen Bürgermeister. Anfang September steht die Neuwahl auf der Tagesordnung des Stadtrats. Dann wird der Punkt kurzfristig abgesetzt. Hinter den Kulissen ging es hoch her. Wir haben bei den Beteiligten nachgefragt.

Neues Spiel, neues Glück: Am Donnerstag, 16. Oktober, soll in St. Goarshausen ein neuer Bürgermeister gewählt werden. Dann könnte nach dem Rücktritt von Stadtbürgermeisterin Anna Maria Ledwinka im April eine monatelange Übergangsphase enden. Derzeit führt Daniel Daum als Erster Beigeordneter die Amtsgeschäfte der Loreleystadt. Als Vertreter steht ihm der weitere Beigeordneter Harald Steil zur Seite. Beide haben sich nun auf den Termin für die Neuwahl verständigt, wie Daum unserer Zeitung mitteilt.

Das Thema Bürgermeisterwahl hatte in St. Goarshausen zuletzt für einigen Wirbel gesorgt. Die Kommunikation zwischen der Stadtspitze und Verbandsgemeinde (VG) Loreley läuft nicht gerade reibungslos. Zuletzt war sogar von Drohungen und Urkundenfälschung die Rede. Wir kommen darauf zurück.

Die Ansichten gehen auseinander

Schon bevor die Situation derart eskalierte, war die Lage nicht einfach. Im August war der erste Versuch, die Position des Stadtchefs neu zu besetzen, gescheitert, weil sich keine Bewerber fanden. In der Stadtratssitzung am Dienstag, 9. September, hätte ein neuer Versuch unternommen werden können. So war es laut Tagesordnung zunächst auch vorgesehen – bevor der Punkt nach Intervention durch Daum wieder abgesetzt wurde. Hinter den Kulissen ging es offenbar hoch her, wie Schilderungen der Beteiligten nahelegen – wobei die Ansichten durchaus auseinandergehen.

Wie die VG-Verwaltung auf Anfrage unserer Zeitung berichtet, wendet sich Daum bezüglich einer Stadtratssitzung im September erstmals am Montag, 1. September, an die Verwaltung. Zu diesem Zeitpunkt ist Daum aus beruflichen Gründen nicht in St. Goarshausen. Die Sitzung sollte eine Woche später, am 8. September, stattfinden.

VG-Verwaltung setzt Neuwahl auf die Tagesordnung

In seiner Mail – so schildert es die Verwaltung – bittet Daum darum, noch Punkte im Zusammenhang mit der Veranstaltung „Rhein in Flammen“ auf die Tagesordnung zu setzen. Dem sei die Verwaltung nachgekommen. Zudem ergänzt die VG-Verwaltung – „wie allerorts üblich“, wie sie betont – die Tagesordnung um weitere dringende Punkte, darunter die noch ausstehende Bürgermeisterwahl. Dies auch, weil Daum bei früherer Gelegenheit angekündigt habe, die Wahl des Stadtbürgermeisters „schnell auf die Tagesordnung setzen zu wollen“.

Zu diesem Zeitpunkt herrscht beim Sitzungsdienst der Verwaltung bereits Zeitdruck. Stadtratssitzungen müssen fristgerecht öffentlich bekannt gemacht werden. Das geschieht in der VG Loreley durch eine Veröffentlichung im Amtsblatt. Daums E-Mail sei am Montag um 11.32 Uhr eingegangen, und damit 28 Minuten vor der eigentlichen Abgabefrist um 12 Uhr. Doch damit nicht genug.

Freigabe des Beigeordneten lässt auf sich warten

Um 11.56 Uhr geht beim Sitzungsdienst eine weitere E-Mail Daums ein, schildert die VG-Verwaltung. Darin teilt der Beigeordnete mit, dass die Sitzung nicht am 8. September, sondern erst tags darauf, am Dienstag, 9. September, stattfinden solle. „Der Entwurf der Tagesordnung ging Herrn Daum per E-Mail postwendend direkt am Montag, um 13.05 Uhr, zur Freigabe zu, weil es der Verwaltung wichtig war, die Veröffentlichung der Sitzungseinladung und -ankündigung mit Blick auf die Beschlüsse vor allem zu ‚Rhein in Flammen 2025‘ noch gewährleisten zu können“, teilt die VG-Verwaltung mit.

Eine Freigabe der Tagesordnung durch Daum habe aber auf sich warten lassen. Zwar habe Daum E-Mails zu anderen Themen geschickt, sich zur Tagesordnung der Stadtratssitzung aber nicht weiter geäußert.

Keine Einwände bei einer Video-Konferenz

Da der Stadtrat für die Durchführung von „Rhein in Flammen“ noch Beschlüsse fassen muss, setzt die VG-Verwaltung kurzfristig für 17 Uhr eine Videokonferenz an, um die Ratsleute darüber zu informieren. Etwa zwei Drittel der Mandatsträger sind laut VG-Verwaltung dabei. Für die Stadt St. Goarshausen nimmt in Vertretung von Daniel Daum der Beigeordnete Harald Steil teil. Daum habe ihn per E-Mail an die Verwaltung dazu ermächtigt, berichtet die VG-Verwaltung.

In der Videokonferenz sei VG-Bürgermeister Mike Weiland die Tagesordnung für die geplante Stadtratssitzung durchgegangen. Da es „von keiner Seite Widerspruch, auch nicht vom weiteren Beigeordneten Herrn Steil“, gab, „musste die Verwaltung somit davon ausgehen, dass seitens der Stadtspitze eine Freigabe der Tagesordnung erfolgt sei“, erklärt die VG-Verwaltung. So gelangt diese Fassung der Tagesordnung – mit der Bürgermeisterwahl und im Namen von Daniel Daum als Erstem Beigeordneten – an die Öffentlichkeit. Unter anderem wurde sie unserer Zeitung zugeschickt.

Beigeordneter nimmt Wahl von der Tagesordnung

Gleichwohl bemüht sich der Sitzungsdienst am folgenden Tag, Dienstag, 2. September, weiter um eine formale Freigabe durch Daum, um „des guten Miteinanders willen“, wie die VG-Verwaltung betont. Ein schwieriges Unterfangen. Trotz mehrmaliger Versuche, die Beigeordneten Daum und Steil sowie die Sekretärin im städtischen Rathaus zu kontaktieren, habe die Verwaltung erst einen Tag später, am Mittwochvormittag, die Freigabe einer Tagesordnung bekommen – allerdings in abgespeckter Form: ohne die Bürgermeisterwahl.

Die Bekanntmachung der Ratssitzung konnte letztlich „viel zu spät und nur mit hohem zusätzlichem Aufwand“ noch nachträglich korrigiert werden. Auch die Bekanntmachung im Ratsinformationssystem „wurde ebenso neu übermittelt“, berichtet die VG-Verwaltung. Die Bürgermeisterwahl war damit offiziell vom Tisch.

Beigeordneter: Wahl erst im Oktober

Daniel Daum stellt den Ablauf der Ereignisse anders dar. In Sachen Bürgermeisterwahl habe er bereits Mitte August gemeinsam mit Harald Steil und Vertretern der VG-Verwaltung „einvernehmlich abgestimmt, ohne einen genauen Termin zu nennen, dass wir die Wahl im Oktober 2025 auf eine Tagesordnung nehmen“, erklärt der Beigeordnete auf Anfrage unserer Zeitung. „Dabei hat sich bis heute auch nichts verändert.“ Darüber sei der Stadtrat in der Sitzung am 19. August informiert worden.

Mit Blick auf die Geschehnisse rund um die Einladung zur September-Sitzung des Stadtrats weist Daum darauf hin, dass er offizielle E-Mails für St. Goarshausen nur nach einem Log-in auf einem städtischen Laptop lesen könne. „Das mache ich in der Regel mindestens einmal am Tag, wenn ich unterwegs bin“, schildert der Beigeordnete. In diesem Fall habe das zur Folge gehabt, dass er die Einladung zur Ratssitzung nicht schon am Montag, 1. September, sondern erst am Dienstag, 2. September, gesehen habe. Daraufhin habe er diese „sofort schriftlich gegenüber der VG Loreley“ gestoppt.

Hinweis auf mögliche Urkundenfälschung

Daum betont, dass die VG Loreley bei der Frage der Wahl eines Bürgermeisters ihrer Neutralitätspflicht nachkommen müsse. „Somit sind alle Einflussnahmen in den zeitlichen Ablauf, mögliche Kandidaten, die Terminfindung etc. und jeden weiteren Punkt grundsätzlich schon unzulässig“, erklärt er.

Auf sein Schreiben vom Dienstag habe die VG-Verwaltung jedoch nicht reagiert, berichtet Daum. Daher habe er tags darauf, am Mittwoch, noch einmal an seine E-Mail „erinnert und auf die rechtliche Situation hingewiesen“. Dass in seinem Namen eine Einladung zur Stadtratssitzung verschickt wurde, die er nicht freigegeben hatte, sei aus seiner Sicht Urkundenfälschung. Die VG-Verwaltung fasst diese E-Mail ihrerseits als Drohung auf.

Probleme bei der Erreichbarkeit

Und die Versuche der VG-Verwaltung, mit ihm und seinem Beigeordneten-Kollegen Harald Steil Kontakt aufzunehmen? Da sei es „nicht so, dass man versucht hat, Herrn Steil oder mich dazu anzurufen“, betont Daum. „Herr Steil und die Mitarbeiterin der Stadt waren am 1. und 2. September jeweils den ganzen Vormittag im Rathaus und gut erreichbar.“ Darüber hinaus weist Daum darauf hin, dass die Tätigkeit eines ehrenamtlichen Bürgermeisters auch nicht beinhalte, „dass man jeden Tag im Rathaus sitzen und rund um die Uhr erreichbar sein muss. Das Gleiche gilt auch für die Beigeordneten in der Vertretungszeit.“

Die schwierige Erreichbarkeit scheint indes ein zentrales Problem zu sein. So sieht es jedenfalls die VG-Verwaltung. „Abschließend ist festzuhalten“, teilt die Verbandsgemeinde mit, „dass die seit Monaten mehr als fragliche Regelung unterschiedlicher An- und insbesondere Abwesenheiten der Beigeordneten für die reibungslose Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Stadt als nicht zielführend angesehen werden kann. Hierzu wurden sowohl den Ratsmitgliedern für den Stadtrat als auch den Beigeordneten dringend Gespräche untereinander angeraten.“

Eine Lösung könnte nun mit der Bürgermeisterwahl im Oktober gefunden werden – vorausgesetzt, dass sich dann geeignete Kandidaten zur Wahl stellen.