Konzerte im Kurtheater Wie Achim Deusner und sein Team nach Bad Ems locken Ulrike Bletzer 12.01.2026, 10:00 Uhr

i Achim Deusner ist seit drei Jahren Geschäftsführer der Staatsbad Bad Ems GmbH. Hier präsentiert er den Jahreskalender, in den die bisher feststehenden Veranstaltungstermine 2026 eingetragen sind. Ulrike Bletzer. Bletzer Ulrike

Wieso wurden die Konzerte im Kurtheater 2025 viel erfolgreicher als noch 2024? Und was steht 2026 nach dem Neujahrskonzert mit dem Johann-Strauss-Orchester sonst noch an? Der Geschäftsführer der Staatsbad Bad Ems GmbH, Achim Deusner, erklärt es.

Ermüdungserscheinungen? Fehlanzeige: Seit 40 Jahren gestaltet das Johann-Strauss-Orchester Wiesbaden das Neujahrskonzert im Bad Emser Kurtheater – und nach wie vor ist die Begeisterung für diese ebenso klang- wie schwungvolle Veranstaltung ungebrochen.







