Großes Interesse: Über 120 Teilnehmer kamen in Schönborn zur Bürgerversammlung über die geplante Ausweisung von Flächen für Windkraftanlagen in der VG Aar-Einrich. Eingeladen hatten dazu Ortsbürgermeister Thomas Refke und der Gemeindevorstand.
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Bei einer kurzfristig einberufenen Bürgerversammlung in Schönborn informierten sich am vergangenen Mittwochabend rund 125 Bürgerinnen und Bürger über die geplante Ausweisung von Flächen für Windkraftanlagen in der Verbandsgemeinde Aar-Einrich. Eingeladen hatte Ortsbürgermeister Thomas Refke und sein Gemeindevorstand.