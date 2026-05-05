Kurzfristige Bürgerversammlung Widerstand in Schönborn gegen Windkraftplanung Rolf-Peter Kahl 05.05.2026, 10:00 Uhr

i Gut gefüllt waren die Sitzreihen im Schönborner Dorfgemeinschaftshaus während der Bürgerversammlung zur Windkraft. Rolf-Peter Kahl

Großes Interesse: Über 120 Teilnehmer kamen in Schönborn zur Bürgerversammlung über die geplante Ausweisung von Flächen für Windkraftanlagen in der VG Aar-Einrich. Eingeladen hatten dazu Ortsbürgermeister Thomas Refke und der Gemeindevorstand.

Bei einer kurzfristig einberufenen Bürgerversammlung in Schönborn informierten sich am vergangenen Mittwochabend rund 125 Bürgerinnen und Bürger über die geplante Ausweisung von Flächen für Windkraftanlagen in der Verbandsgemeinde Aar-Einrich. Eingeladen hatte Ortsbürgermeister Thomas Refke und sein Gemeindevorstand.







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