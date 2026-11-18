„Kommt Berufsverbot gleich“ Widerstand gegen den Rückbau der Lahn-Wehre wächst Rolf Goeckel 18.11.2026, 20:00 Uhr

i Blick über das Lahn-Wehr zum Weilburger Schloss: Das Stauwehr gehört zum gewohnten Weilburger Stadtbild und steht nun auf dem Prüfstand. André Bethke

Die Pläne, Wehre an der Lahn in Hessen zurückzubauen, sorgen für heftigen Widerstand. Bürgermeister, Landwirte und Touristiker fürchten Berufsverbote, verlorenen Hochwasserschutz und Einbußen im Tourismus.

Bis zu 16 Wehre an der Lahn zwischen Gießen und Limburg sollen verschwinden, um den Fluss in einen naturnahen Zustand zu versetzen. Die Flussaue mit ihren häufig landwirtschaftlich genutzten Flächen soll, wo möglich, renaturiert werden. So sieht es eine „Vorzugsvariante“ des Lahnkonzepts des EU-Projekts „LiLa Living Lahn“ vor.







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