Wanderung in Gutenacker Wichtelweg lädt zum adventlichen Abenteuer ein Uschi Weidner 24.11.2026, 13:00 Uhr

i Bis zum ersten Advent sind Peggy Hannig und ihr Sohn Darwin noch am werkeln. So viele Ideen sind noch vorhanden und könnten noch umgesetzt werden Uschi Weidner

Am 29. November eröffnet in Gutenacker der Wichtelweg: Auf rund zwei Kilometern verstecken sich 35 kleine Häuschen, Aussichtspunkte und überraschende Entdeckungen. Ein kostenfreier, familienfreundlicher Adventsspaziergang bis Mitte Januar.

Das wird ein spannendes Waldabenteuer für die ganze Familie: Am Sonntag, 29. November, um 11 Uhr wird der Wichtelweg in Gutenacker feierlich eröffnet. Start- und Zielpunkt der Tour ist die Grillhütte in Gutenacker. Dort gibt es auch Parkmöglichkeiten.







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