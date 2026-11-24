Am 29. November eröffnet in Gutenacker der Wichtelweg: Auf rund zwei Kilometern verstecken sich 35 kleine Häuschen, Aussichtspunkte und überraschende Entdeckungen. Ein kostenfreier, familienfreundlicher Adventsspaziergang bis Mitte Januar.
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Das wird ein spannendes Waldabenteuer für die ganze Familie: Am Sonntag, 29. November, um 11 Uhr wird der Wichtelweg in Gutenacker feierlich eröffnet. Start- und Zielpunkt der Tour ist die Grillhütte in Gutenacker. Dort gibt es auch Parkmöglichkeiten.