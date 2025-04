Die Whisky Fair ist seit Jahren ein Publikumsmagnet in Limburg. Auch am Wochenende werden zahlreiche Feinschmecker die Domstadt aufsuchen, um sich über die neuesten Trends und Geschmacksrichtungen zu informieren – und natürlich zu probieren.

Am kommenden Wochenende wird Limburg wieder zum Whisky-Mekka: Am Samstag, 26. April, und Sonntag, 27. April, öffnet die „Whisky Fair“ bereits zum 22. Mal ihre Pforten. In und um die Josef-Kohlmaier-Halle drängen dann wieder Tausende Freunde des hochprozentigen Getränks. Kein Wunder: Mit mehr als 7000 Verkostungsmöglichkeiten zählt die Veranstaltung zu den größten Whisky-Festivals weltweit.

An rund 90 Ständen wird auf einer Fläche von mehr als 2300 Quadratmetern alles geboten, was den Whisky-Liebhaber erfreut. Neben 30 „Masterclass-Tastings“ runden musikalische Beiträge und Vorträge das Angebot ab. Namhafte Größen der Whisky-Szene werden den Teilnehmern besondere Einblicke in die Welt des „Lebenswassers“, seiner Geschichten und Mythen gewähren. Bereits jetzt haben größere Gruppen aus Schweden, den USA, der Schweiz, den Niederlanden, Norwegen, Luxemburg, Japan und weiteren Ländern Asiens ihr Kommen zugesagt. Um dem erwarteten Besucherandrang gerecht zu werden, wird die Ausstellungsfläche wie in den vergangenen Jahren durch zwei Zelte auf dem Europaplatz und auf dem Serenadenhof vergrößert. Hinzu kommen die Veranstaltungen in der Villa Konthor – vom Fading-Hill-Tasting (Destillerie Birkenhof) bis zur geschmacklichen Kombination von Whisky & Schokolade.

Apropos Süßes und Hochprozentiges: Die Konditorei Vogel aus Braunfels tritt in diesem Jahr mit einem neu entworfenen Messestand an. „Macarons sind ein deutlich wachsender Markt. Auch einige Whisky-Connaisseure haben sie als Tasting-Genuss probiert und für passend empfunden. Deshalb werden wir ein komplettes Sortiment zur Messe mitbringen“, verrät Andreas Vogel. Darüber hinaus seien eigens für die Veranstaltung hergestellte Whisky-Konfitüren im Angebot.

Ein eigenes bescheidenes Friedenszeichen setzen

Ein weiteres Erzeugnis, das extra für die Whisky Fair gebraut wurde, ist ein Imperial Stout der in Limburg ansässigen Moonshine Destillerie. Diese Brennerei ist eine Dependance der Firma SaarWhisky, die zum zehnten Firmenjubiläum außerdem eine Reihe neuer schottischer Single-Cask-Abfüllungen sowie Whisky aus eigener Produktion präsentieren wird.

Selbstverständlich gibt es auch wieder ein Festival-Angebot des Veranstalter-Teams um Jens-Uwe Altmann. In diesem Jahr ist es ein 16-jähriger Caol Ila, der in einem Bourbon- und einem Rum-Fass heran reifte. Dagegen wird eSpirits Whisky aus Hahnstätten insgesamt sieben neue Abfüllungen vorstellen. Sechs davon bilden unter dem Namen „Love & Peace“ die neue Frühlingsreihe des Ausstellers. Unter dem Einfluss der aktuellen politischen und gesellschaftlichen Geschehnisse im In- und Ausland will das Team um Vincent Löhn „mit der Label-Gestaltung ein eigenes bescheidenes Friedenszeichen setzen“.

Hält der Trend der Reifung in Rotweinfässern an?

Westwood Whisky, die Westerwälder aus Dernbach und Horressen, werden exklusiv den unabhängigen Abfüller Duncan Taylor präsentieren. Als besonderes Schätzchen bringen sie diesmal einen 17-jährigen Islay-Whisky aus Einzelfass-Abfüllung mit. Zur Unterstützung werden die Whisky-Experten Kirsty McLeod und Beth Galloway aus dem Aberdeenshire sowie Fabio Rossi aus Treviso anreisen. Mit beiden Partnern gibt es samstags und sonntags „Masterclass-Tastings“. Auf jeden Fall ist auch in diesem Jahr wieder damit zu rechnen, nicht nur exklusive Tastings zu erleben. Vielmehr wird sicher auch so manche Frage aus dem Whisky-Universum diskutiert. Hält zum Beispiel der aktuelle Trend der Reifung in spanischen Rotweinfässern an? Oder was wird aus der irischen Waterford Destillerie: Im vorletzten Jahr wurde sie in Limburg noch als interessanter Newcomer gefeiert. Am Ende des vergangenen Jahres musste Waterford Konkurs anmelden – Zukunft ungewiss.

Ticketverkauf und Öffnungszeiten

Der Zeitplan und die Ausstellerliste sind auf der Webseite des Festivals unter www.whiskyfair.de abrufbar. Dort können auch die Eintrittskarten zu 15 Euro pro Stück heruntergeladen werden. Öffnungszeiten sind am Samstag, 26. April, von 11 bis 19 Uhr sowie am Sonntag, 27. April, von 11 bis 18 Uhr. Der Ticketverkauf für die „Masterclass-Tastings“ ist am Samstag von 9.30 Uhr bis 11.45 Uhr im Serenadenhof-Zelt. Danach und am Sonntag werden die Tickets am Whisky-Fair-Stand verkauft.