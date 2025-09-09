„Wir haben Baureife“, sagt der Planer für das neue Gymnasium in St. Goarshausen. Und doch wartet man seit einem Jahr aufs wichtige Fördergeld, um den lang ersehnten Teilneubau am WHG in Angriff zu nehmen. Im Kreisausschuss drückt man auf die Tube.

250.000 Euro pro Jahr kosten die Container, in denen die Schüler des Wilhelm-Hofmann-Gymnasiums (WHG) in St. Goarshausen seit drei Jahren lernen. Seit 2021 im Zuge von Brandschutzsanierung des Hauptgebäudes festgestellt wurde, dass der Deckenbeton teilweise mangelhaft war und das Gebäude teilerneuert werden muss, wird im Provisorium gelernt, womit sich die Schüler und Lehrer gut arrangiert haben. Bereits in den Sommerferien 2023 wurde der schadhafte Gebäudeflügel abgerissen.

Im Kreishaus ist derweil Druck auf dem Kessel, so schnell wie möglich will man die Bauarbeiten für das 25-Millionen-Euro-Projekt starten. Nicht zuletzt wegen der horrenden Kosten für die Containerlösung sowie des aktuell steigenden Baukostenindex, der mit jedem verstrichenen Monat die Projektkosten in die Höhe treiben. Anfang 2024 schätze man die Kosten noch auf 22,5 Millionen Euro. Also wann geht’s denn endlich los?

„Wir haben die Baureife, dass wir sofort loslegen können. Es fehlt nur noch der Förderbescheid.“

Architekt Luigi Pennella

„Wir haben die Baureife, dass wir sofort loslegen können. Es fehlt nur noch der Förderbescheid“, berichtete Luigi Pennella, Architekt im mit der Planung betrauten Architekturbüro Zaeske und Partner aus Wiesbaden, im Kreisausschuss. Die Förderung soll 60 Prozent der Baukosten abdecken. Im Ausschuss merkte man dem Architekten als auch den Gremiumsmitgliedern die Ungeduld an. Denn bereits vor genau einem Jahr hat man den Bauantrag zusammen mit dem Antrag auf Schulbauförderung bei den entsprechenden Behörden eingereicht. Damals hatten bereits die Unesco und die Wasserbehörden grünes Licht gegeben.

„Der Bauantrag wurde im Juni dieses Jahres genehmigt, nur der Förderbescheid fehlt.“ Doch er sei zuversichtlich, dass man Ende des Jahres mit der Zustimmung von ADD und SGD Nord rechnen kann. „Dann könnten wir im Sommer 2026 mit dem Bau beginnen und Ende 2028 das neue Gebäude eröffnen“, so Pennella. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) ist die zentrale Kommunalaufsicht des Landes, die SGD Nord bündelt als eine obere Landesbehörde regionale Genehmigungsaufgaben.

Zusage für vorzeitigen Baubeginn fehlt auch

„Die Erfahrung zeigt, dass die ADD lange braucht, um Förderungen zu bewilligen. Seien Sie also nicht allzu optimistisch“, goss Mike Weiland (SPD), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Loreley, Wasser in den eh schon dünnen Wein. Was genau dauert denn da nun so lang? Laut Marcel Driesch, Leiter der Abteilung Zentrales Gebäudemanagement bei der Kreisverwaltung, gebe es immer wieder neue Rückfragen vonseiten der Behörden, ausdrücklich auch der SGD Nord. „Wir haben aus guten Gründen 340 Quadratmeter Baufläche dazugenommen, haben dafür auch die Zustimmung des Ministeriums in Mainz. Es braucht noch eine zweite Wirtschaftlichkeitsprüfung vonseiten der SGD Nord. Aber wir hoffen auch, dass wir Ende des Jahres eine Richtung drinhaben“, so Driesch. Gleichzeitig habe man einen Antrag auf vorzeitigen Baubeginn gestellt, um endlich loszulegen. Die Zusage dafür fehle auch.

„Es ist eine Frechheit, wie hier mit der Kommune umgegangen wird.“

Mike Weiland, Bürgermeister VG Loreley

Ein für die Ausschussmitglieder frustrierender Zustand. „Jedes Quartal steigen die Kosten. Es ist eine Frechheit, wie hier mit der Kommune umgegangen wird“, machte sich Weiland Luft. Auch für Jens Güllering, Fraktionssprecher der CDU, ist der Förderbescheid der Flaschenhals im Projekt. „Ich habe wenig Verständnis, dass es jetzt möglicherweise eineinhalb Jahre dauert, bis man endlich bauen kann.“ Alexander Heppe (AfD) stellte auch die Frage, warum die ADD ein Schulprojekt nicht priorisiere.

Jutta Niel (Grüne) berichtete von einem Gespräch mit der Schulleitung, wo man „traurig ist, dass es nicht vorangeht. Auch fragen sich die Bürger, warum ein paar Meter weiter das neue Verwaltungsgebäude der VG Loreley zügig entsteht.“ „Das ist ein ganz anderer Fördertopf“, erläuterte Weiland. „Das sollten die Bürger wissen, die die bürokratischen Wege im Hintergrund nicht kennen“, ergänzte Niel.

Auch kam die Frage auf, ob man vonseiten der Kreisverwaltung nicht noch mehr Druck bei der ADD machen könne. „Wir üben Druck aus“, entgegnete Landrat Jörg Denninghoff, der Anfang Oktober einen Termin in Mainz zur Sache ankündigte. Ausgang offen.

Das ist für den Teilneubau geplant

Der Teilneubau soll mit dem Bestandsbau verbunden werden. Besonderheiten bei der Gestaltung sind zum einen die tiefen Laibungen, die die Sonneneinstrahlung minimieren und so das Gebäude kühlen sollen. Auch wird das Gebäude in mehrere unterschiedlich hohe Baukörper gegliedert, um die Unesco-Vorgaben einzuhalten.

Das Dach wird begrünt und eine PV-Anlage installiert. Geheizt wird mit Wärmepumpe, dezentrale Lüftungsanlagen werden in den Räumen installiert. Eine Klimaanlage wird nicht verbaut. „Das ist auch nicht nötig. Dafür verbauen wir die tiefen Laibungen, Verdunklungsmarkisen außen und eine effiziente Decken- und Bodenheizung“, erklärt Architekt Luigi Pennella.

Als Schutz vor Jahrhundert-Hochwasser wird der Neubau höher gelagert, der Keller dient als flutbarer Bereich. Außerdem soll der Sportplatz Retentionsraum bieten und dafür abgesenkt werden. Zu Beginn der Baumaßnahme soll der Sportplatz temporär zur Baustelleneinrichtung genutzt und anschließend neu angelegt werden.