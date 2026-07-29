Lahnstein, deine Baustellen Westallee: Sanierung von Service-Center im Zeitplan Ulrike Bletzer 29.07.2026, 12:00 Uhr

i Die Sanierungsarbeiten am Service-Center in der Westallee sind in vollem Gange. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um den Austausch von Fassade und Fenstern. Ulrike Bletzer

Die Gebäude in der Westallee 5-7 stammen aus den 1970er-Jahren und sind aktuell komplett eingerüstet. Projektleiter, Joschka Erdkamp, vom Eigentümer, der Syna GmbH, gibt Auskunft über den Stand der Arbeiten.

Lahnstein und seine Baustellen: Dazu gehört nicht zuletzt auch der Gebäudekomplex in der Westallee 5-7, in dem sowohl der Energieversorger Süwag als auch die Stadt Lahnstein ihre Service-Center unterhalten. Normalerweise, um genau zu sein: Seit Monaten ist das Gebäude komplett eingerüstet, wird umfassend saniert und modernisiert, während die beiden Service-Center bereits im Januar vorübergehend in eine zweigeschossige Container-Anlage auf dem ...







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