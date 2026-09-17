IKW Diez/Aar-Einrich Wertschätzender Dialog über komplexe Fragen Johannes Koenig 17.09.2026, 20:00 Uhr

i In zahlreichen Arbeitssitzungen haben die Organisatoren auch diesmal für die Interkulturelle Woche ein buntes Programm zusammengestellt. Johannes Koenig

Auch in diesem Jahr wartet die Interkulturelle Woche in den VGs Diez und Aar-Einrich mit einem abwechslungsreichen Programm auf. Die Spanne reicht dabei von einer Vernissage über kulinarische Erlebnisse und ein Tanzcafé bis hin zu einem Film-Special.

Die Interkulturelle Woche (IKW) sieht „Rot“. Vom 25. September bis zum 4. Oktober soll in den Verbandsgemeinden Diez und Aar-Einrich eine „Woche voller Impulse, Kultur und Dialog“ stattfinden, versprechen die Organisatoren. Auf die Beine gestellt wird die Veranstaltungsreihe von einem breiten Netzwerk regionaler Akteure.







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