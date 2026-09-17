Auch in diesem Jahr wartet die Interkulturelle Woche in den VGs Diez und Aar-Einrich mit einem abwechslungsreichen Programm auf. Die Spanne reicht dabei von einer Vernissage über kulinarische Erlebnisse und ein Tanzcafé bis hin zu einem Film-Special.
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Die Interkulturelle Woche (IKW) sieht „Rot“. Vom 25. September bis zum 4. Oktober soll in den Verbandsgemeinden Diez und Aar-Einrich eine „Woche voller Impulse, Kultur und Dialog“ stattfinden, versprechen die Organisatoren. Auf die Beine gestellt wird die Veranstaltungsreihe von einem breiten Netzwerk regionaler Akteure.