IKW Diez/Aar-Einrich
Wertschätzender Dialog über komplexe Fragen
In zahlreichen Arbeitssitzungen haben die Organisatoren auch diesmal für die Interkulturelle Woche ein buntes Programm zusammeng
In zahlreichen Arbeitssitzungen haben die Organisatoren auch diesmal für die Interkulturelle Woche ein buntes Programm zusammengestellt.
Johannes Koenig

Auch in diesem Jahr wartet die Interkulturelle Woche in den VGs Diez und Aar-Einrich mit einem abwechslungsreichen Programm auf. Die Spanne reicht dabei von einer Vernissage über kulinarische Erlebnisse und ein Tanzcafé bis hin zu einem Film-Special.

Lesezeit 4 Minuten
Die Interkulturelle Woche (IKW) sieht „Rot“. Vom 25. September bis zum 4. Oktober soll in den Verbandsgemeinden Diez und Aar-Einrich eine „Woche voller Impulse, Kultur und Dialog“ stattfinden, versprechen die Organisatoren. Auf die Beine gestellt wird die Veranstaltungsreihe von einem breiten Netzwerk regionaler Akteure.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren