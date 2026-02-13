Musiklegenden in der Kirche
Werner Köhler verrät in Gemmerich das Geheimnis der Beatles
In der Kirche in Gemmerich hielt der Beatles-Experte Werner Köhler, der Paul McCartney mehrfach persönlich getroffen hat, einen spannenden Vortrag über die erfolgreichste Band der Musikgeschichte.
Ulrike Bletzer. Bletzer Ulrike

Ein Hauch von Liverpool im Taunus: Der ehemalige SWR1-Musikchef begeisterte Fans in Gemmerich mit persönlichen Anekdoten über Paul McCartney. Sein multimedialer Vortrag beleuchtete die tragischen Hintergründe und den Aufstieg der Fab Four.

Lesezeit 3 Minuten
„Das ist ja fast besser als an Weihnachten." Nicht nur Pfarrerin Nicole Wiehler staunte, wie viele Beatles-Fans jüngst den Weg in die Gemmericher Kirche fanden. Mehrmals hieß es: zusammenrücken, zusätzliche Stühle aufstellen und Platz schaffen für all jene, die der gemeinsamen Einladung der evangelischen Kirchengemeinde und des Gemmericher Beatles-Museum gefolgt waren.

