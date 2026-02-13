Ein Hauch von Liverpool im Taunus: Der ehemalige SWR1-Musikchef begeisterte Fans in Gemmerich mit persönlichen Anekdoten über Paul McCartney. Sein multimedialer Vortrag beleuchtete die tragischen Hintergründe und den Aufstieg der Fab Four.
„Das ist ja fast besser als an Weihnachten." Nicht nur Pfarrerin Nicole Wiehler staunte, wie viele Beatles-Fans jüngst den Weg in die Gemmericher Kirche fanden. Mehrmals hieß es: zusammenrücken, zusätzliche Stühle aufstellen und Platz schaffen für all jene, die der gemeinsamen Einladung der evangelischen Kirchengemeinde und des Gemmericher Beatles-Museum gefolgt waren.