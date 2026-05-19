Nach einer Reihe gescheiterter Vorhaben hatte der Werkes in Diez eine eher ungewisse Zukunft. Seit der Eröffnung des Medicum im Jahr 2020 scheint aber der Erfolg eingetreten zu sein.
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Am 24. Mai 2018 war es so weit, mit 20 Ja- und einer Nein-Stimme gab der Diezer Stadtrat in nicht-öffentlicher Sitzung grünes Licht für den Verkauf des Werkes an die Ärztefamilie von Bergh. Deren allgemeinmedizinische Praxis in der Schulstraße war wegen steigender Patientenzahlen zu klein geworden.