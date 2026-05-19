Arbeitsplatz für über 20 Ärzte
Werkes Diez: Vom Leerstand zum gefragten Ärztezentrum 
Das Medicum im Werkes ist vollständig durch Ärztepraxen belegt. Über 20 Ärzte arbeiten dort.
Das Medicum im Werkes ist vollständig durch Ärztepraxen belegt. Über 20 Ärzte arbeiten dort.
Johannes Koenig

Nach einer Reihe gescheiterter Vorhaben hatte der Werkes in Diez  eine eher ungewisse Zukunft. Seit der Eröffnung des Medicum im Jahr 2020 scheint aber der Erfolg eingetreten zu sein.

Lesezeit 2 Minuten
Am 24. Mai 2018 war es so weit, mit 20 Ja- und einer Nein-Stimme gab der Diezer Stadtrat in nicht-öffentlicher Sitzung grünes Licht für den Verkauf des Werkes an die Ärztefamilie von Bergh. Deren allgemeinmedizinische Praxis in der Schulstraße war wegen steigender Patientenzahlen zu klein geworden.

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