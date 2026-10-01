Nach Vorfällen auf dem Höchst
Werden im Rhein-Lahn-Kreis oft illegal Bäume gefällt?
Innerhalb eines Jahres wurden an dieser Stelle rund 15 Bäume angesägt oder gefällt.
Innerhalb eines Jahres wurden an dieser Stelle rund 15 Bäume angesägt oder gefällt.
Johannes Koenig

Wie außergewöhnlich sind die Vorfälle am Höchst? Dort wurden über ein Dutzend Douglasien angesägt oder gefällt, um den Panoramablick illegal zu erweitern. Forstamtsleiter aus dem Rhein-Lahn-Kreis schildern ihren Erfahrungen.

Lesezeit 2 Minuten
Schon die alten Römer wussten: „Nomen est omen“ („Der Name ist ein Zeichen“). Passenderweise heißt der höchste Berg der Verbandsgemeinde Diez mit seinen 443 Metern „Höchst“. Von dort bietet sich Wanderern ein Panoramablick über das Gelbachtal bis nach Heiligenroth.
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