Wer eine Brücke baut, muss mit Folgekosten rechnen. Wer diese für die Mittelrheinbrücke trägt, ist bisher nicht klar. Trotzdem wollen die betroffenen Landräte die Planung forcieren – und parallel mit dem Land über die Unterhaltungskosten verhandeln.
Brücke bauen ja, Brücke Unterhaltung zahlen nein. Das ist die deutliche Aussage des Landes zur Finanzierung der Mittelrheinbrücke. Für die beiden Landräte von Rhein-Lahn- und Rhein-Hunsrück-Kreis, Jörg Denninghoff und Volker Boch, ist das noch lange kein Aus für das geplante Mammutprojekt, wie sie auf Anfrage unserer Zeitung gemeinsam schreiben.