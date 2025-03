„Wer wird Millionär“: Kandidatin scheitert an Nassau

16.000 Euro stehen für Linda Kotzur in der Show „Wer wird Millionär“ auf dem Spiel, doch bei einer Frage nach Nassau weiß die Kandidatin nicht weiter. Helfen soll der Ex-Vizekanzler Philipp Rösler als Telefonjoker. Das macht die Sache nicht besser.

Für die Menschen im Rhein-Lahn-Kreis wäre es wohl ein Leichtes gewesen, 16.000 Euro bei der RTL-Show „Wer wird Millionär“ abzuräumen. „Über 200.000 Bahamaer und knapp 5.000 Rheinland-Pfälzer leben in ...?”, lautet die Frage, die Moderator Günther Jauch am Montagabend der Kandidatin Linda Kotzur stellt. Coburg, Gotha, Oranien und Nassau sind die Antwortmöglichkeiten – eigentlich eine klare Sache. Doch Kotzur steht auf dem Schlauch: „Wer weiß denn so was?!“, stöhnt sie.

Eine Hoffnung hat die Kandidatin noch: ihren prominenten Telefonjoker. Niemand anderes als Philipp Rösler, ehemaliger Gesundheits- und Wirtschaftsminister sowie Vizekanzler unter Angela Merkel, soll die Kohlen aus dem Feuer und die Kohle aufs Konto holen. „Das ist ein Freund von Ihnen?“, will Günther Jauch wissen, der den früheren FDP-Politiker sofort erkannt hat. Ganz so tief ist die Freundschaft nicht. „So gut kennen wir uns tatsächlich gar nicht“, verrät Kotzur „Wir haben uns übers Fliegen kennengelernt, und dann redet man auch nur übers Fliegen.“

„Ganz selten, dass einer von der FDP, wenn er gefragt wird, erst einmal nichts sagt.“

Moderator Günther Jauch über Telefonjoker Philipp Rösler

Auch trotz dieser thematischen Einschränkung geht Jauch aber wie selbstverständlich davon aus, dass Rösler ein guter Joker sein wird. „Wenn das ein ehemaliger Vizekanzler nicht weiß, dann haben wir eine Geschichte“, sagt der Moderator, der Rösler selbst schon als Talkshowgast begrüßt hat. Was der frühere Politiker heute beruflich macht, weiß er aber nicht so genau – „irgendwas mit Beratung hat er zu tun“.

Was genau, das verrät Rösler selbst, als er zugeschaltet wird. „Ich lebe jetzt in Zürich“, erzählt er, „und habe eine kleine Beratung.“ Auch die deutsche Politik verfolge er noch. Da sei er aber „ganz froh“, dort nicht mehr aktiv zu sein, sagt er, und das Publikum im TV-Studio lacht.

i An Nassau gescheitert: Kandidatin Linda Kotzur musste bei der 16.000-Euro-Frage passen. RTL / Stefan Gregorowius

Bevor es an die Beantwortung der Quizfrage geht, macht Günther Jauch dem früheren Vizekanzler noch einmal deutlich, worum es geht. Die Kandidatin habe die Sicherheitsvariante gewählt, sagt er. Das bedeutet: Wenn Rösler ihr hilft, die 16.000-Euro-Frage korrekt zu beantworten, dann ist ihr dieses Geld sicher, egal, was im weiteren Verlauf der Sendung noch passieren würde. „Damit der Adrenalinspiegel bei Ihnen ein bisschen steigt“, sagt Jauch.

Ob letztlich zu viel oder zu wenig Adrenalin im Spiel war, wäre eine weitere interessante Frage an den ehemaligen Gesundheitsminister. Bei der Quizfrage nach den Bahamaern und den Rheinland-Pfälzern bleibt er jedenfalls auffällig stumm. 30 Sekunden Zeit hat Rösler, um eine Antwort zu geben, doch erst in letzter Sekunde setzt er an: „Naja ...“ ist noch zu hören, dann bricht die Telefonverbindung ab, ohne dass der Joker einen Tipp gegeben hat. Jauch kommentiert trocken: „Ganz selten, dass einer von der FDP, wenn er gefragt wird, erst einmal nichts sagt.“

Ohne Joker-Unterstützung wird Kandidatin Linda Kotzur die Sache zu heikel. Auf die richtige Antwort, Nassau, kommt sie nicht. Stattdessen steigt sie aus und geht mit 8000 Euro nach Hause.

Die Sendung lässt sich online unter https://plus.rtl.de noch einmal ansehen.