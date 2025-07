Eine Ära geht zu Ende: Zum wohl letzten Mal präsentierte der Geschäftsführer der Stadtwerke Diez GmbH, Peter Keßler, einen Jahresabschluss vor dem Diezer Stadtrat. Denn die Fusion der Stadtwerke mit der Energieversorgung Limburg (EVL) ist seit Ende Mai beschlossene Sache und wird nun rechtlich umgesetzt. Keßler selbst wird dann in den Ruhestand gehen. Nach der notariellen Beurkundung ist die Fusion rückwirkend zum 1. Januar 2025 gültig. Vorher gibt es aber noch mal Geld für die Stadt, denn laut Beschlussvorschlag wird es noch eine Ausschüttung in Höhe von 327.000 Euro geben.

„Der EVL-Aufsichtsrat ist eine ganz andere Liga.“

Im Stadtrat herrschte Einigkeit über die Größe der Aufgaben, die auf die beiden Diezer Aufsichtsratsmitglieder zukommen wird.

Zu Beginn seiner Ausführungen zum Geschäftsbericht umriss Keßler die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Demnach setzte sich auch im vergangenen Jahr die Beruhigung der Energiemärkte fort: „Die bundesweit tätigen Energievertriebe konnten sich mit kurzfristig günstiger Energie eindecken und ihr Geschäft somit tendenziell weiter ausbauen.“ Klassische Energieversorger wie die Diezer Stadtwerke, die die Grundversorgung sicherstellen müssen, tragen dagegen laut dem Bericht „weiterhin alle Risiken bei der Energiebeschaffung und des kurzfristigen Kundenwechsels“. Das wirkte sich im vergangenen Jahr auch auf die Geschäftszahlen aus. So reduzierte sich die verkaufte Gasmenge an die in der Regel nach individuellen Verträgen belieferten Gassonderkunden um 7,7 Prozent. Im Haushalts- und Gewerbebereich betrug der Rückgang trotz der kälteren Witterung 2,8 Prozent, weil viele Kunden angesichts der günstigeren Preise der Energiediscounter den Anbieter wechselten. Insgesamt verkauften die Diezer Stadtwerke 2024 96,9 Millionen Kilowattstunden (kWh) Gas. 2023 waren es noch 99,8 Millionen kWh. „Das ist eine Reduzierung um 3,2 Prozent.“

Dank für die langjährige gute Zusammenarbeit

Auch beim Stromvertrieb gab es einen Rückgang: So verkauften die Stadtwerke 2024 in Diez und Umgebung 10.711.890 kWh Strom, im Vorjahr waren es noch 11.212.417 kWh gewesen, was einen Rückgang in Höhe von 4,5 Prozent bedeutet. Über alle Geschäftssparten gesehen sank der Jahresüberschuss von 563.000 Euro (2023) auf 421.000 Euro im vergangenen Jahr. Für 2025 sind laut Bericht noch Investitionen in Höhe von 155.000 Euro für Instandhaltung und Erneuerung von Gasleitungen und -anschlüssen vorgesehen. Mit Blick auf die EVL-Fusion wurde für 2025 schon kein Wirtschaftsplan mehr aufgestellt. Zum Ende seiner Ausführungen bedankte sich Peter Keßler für die jahrelange gute und konstruktive Zusammenarbeit. Ein Dank, den unter anderem Herbert Pechmann (FDP) in einem kurzen Wortbeitrag erwiderte. „Es gibt noch eine offizielle Verabschiedung“, ergänzte Stadtbürgermeisterin Annette Wick. Die Ratsmitglieder stimmten der Entlastung von Geschäftsführer und Aufsichtsrat zu.

i Gemeinsam erläuterten sie die Details der zu dem Zeitpunkt schon beschlossenen Fusion (von links): Peter Keßler (Geschäftsführer Stadtwerke Diez), Gert Vieweg (Geschäftsführer EVL), Annette Wick (Bürgermeisterin der Stadt Diez und Aufsichtsratsvorsitzende der Stadtwerke) und Marius Hahn (Bürgermeister der Stadt Limburg und Aufsichtsratsvorsitzender der EVL. Johannes Koenig (Archiv). Johannes Koenig

Damit war das Thema Stadtwerkefusion für den Abend aber noch nicht beendet, denn es beeinflusste noch weitere Tagesordnungspunkte. So sind zum Beispiel für 2026 erneut Gaslieferungsverträge zu schließen. Verhandelten das bisher die eigenen Stadtwerke, schließt sich Diez nun der Verbandsgemeinde an und ermächtigt diese, durch eine Kanzlei Lieferverträge auszuschreiben und dann auch den Zuschlag an den vermutlich günstigsten Anbieter zu erteilen. An dieser Ausschreibung wird die EVL vermutlich als Bieter teilnehmen. Ein weiteres Ergebnis der Fusion ist, dass die Stadt zukünftig zwei Mandate im Aufsichtsrat der EVL zustehen. Das Gremium wächst damit von zehn auf zwölf Mitglieder. Wer aber wird zukünftig im Namen der Stadt die Mandate wahrnehmen? Dazu gab es in der Sitzung Irritationen, Diskussionen und eine kurze Unterbrechung. Denn die Mandatsfrage musste durch eine Änderung der Diezer Hauptsatzung festgeschrieben werden. „Der EVL-Aufsichtsrat ist eine ganz andere Liga“, waren sich alle Anwesenden einig. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an mögliche Mitglieder.

Anpassung der Diezer Hauptsatzung für EVL-Fusion

Laut Beschlussvorlage sollte die Hauptsatzung so angepasst werden, dass für Diez die Stadtbürgermeisterin und der Erste Beigeordnete in den Aufsichtsrat einrücken. Eine Regelung, die offenbar im Ältestenrat schon anders besprochen worden war, ohne dass in der Ratssitzung weitere Details dazu genannt wurden. Die FWG-Fraktion wiederum machte den Vorschlag, dass zwar die Diezer Bürgermeisterin oder Bürgermeister für den Aufsichtsratsposten gesetzt ist, aber die Besetzung des zweiten Sitzes durch ein Votum des Stadtrats zu erfolgen hat. Mögliche Kandidaten müssten wohl auch nicht zwingend Ratsmitglieder sein, sondern zum Beispiel auch externe Experten. „Das ist nichts Persönliches“, versicherte man dem Ersten Beigeordneten, Marco Rosso, der von Anfang an bei den rund zweijährigen Verhandlungen mit dabei gewesen war. „Aber was ist, wenn in Zukunft ein Erster Beigeordneter vielleicht gar nicht im EVL-Aufsichtsrat sitzen möchte?“, lautete eine Überlegung, warum eine Besetzung durch den Stadtrat sinnvoll sein könnte. Nach einer kurzen Beratungspause der SPD-Fraktion scheiterte der FWG-Vorschlag jedoch, stattdessen wurde der ursprüngliche Vorschlag, dass Bürgermeisterin und Erster Beigeordneter in den Aufsichtsrat entsandt werden, mehrheitlich angenommen.

EVL und Diezer Stadtwerke: Zwei ungleich große Partner

Die Zahlen sind eindeutig: Die Energieversorgung Limburg (EVL) ist bei der Fusion der deutlich größere Partner. So liegt der Jahresumsatz der EVL bei rund 100 Millionen Euro und der der Diezer Stadtwerke bei 13 Millionen Euro. Zukünftig zählt das fusionierte Unternehmen rund 37.000 Strom- und Erdgaskunden – allein 29.000 davon bringt die EVL mit. Letztere hat auch rund 100 Beschäftigte, während es in Diez elf Mitarbeiter sind. Diese sollen auch übernommen werden.