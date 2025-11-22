SGD prüft Hochwasserschäden Wer übernimmt die Kosten am St. Goarshäuser Rheinufer? 22.11.2025, 12:00 Uhr

i Die Stufen zur Fähre im Rheinvorgelände von St. Goarshausen sind verschoben, das Pflaster leicht abgesackt. Doch wer kommt für die Reparaturen auf? Daniel Daum

Hochwasser haben das Rheinufer in St. Goarshausen beschädigt – Pflaster abgesackt, Holzdecks morsch, Mauern brüchig. Ein alter Vertrag könnte klären, wer zahlt, doch erst die Prüfung durch die SGD Nord entscheidet über die nächsten Schritte.

Abgesenkte Pflastersteine, morsche Holzdecks, herausgebrochene Steine in der Ufermauer: Die Hochwasser der vergangenen Jahre haben ihr Spuren in St. Goarshausen hinterlassen. Doch wer kommt für die Behebung der Schäden auf? Zuletzt war ein Vertrag zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und der Stadt St.







