Phoenix Engineering-Insolvenz 
Wer setzt den Glasfaserausbau in der VG Loreley fort?
In der VG Loreley ist noch offen, welche Unternehmen für den Netzbetreiber UGG den begonnen Glasfaserausbau vollenden.
In der VG Loreley ist noch offen, welche Unternehmen für den Netzbetreiber UGG den begonnen Glasfaserausbau vollenden.
Johannes Koenig

Für den Breitbandausbau in den Verbandsgemeinden Bad Ems-Nassau und Nastätten hat der Netzbetreiber „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) einen neuen Generalunternehmer gefunden. Doch wie steht es um den Glasfaserausbau in der VG Loreley?

Lesezeit 2 Minuten
Nach der Insolvenz der Phoenix-Engineering GmbH gibt es einen Hoffnungsschimmer für den weiteren Glasfaserausbau im Rhein-Lahn-Kreis. „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) nimmt die Arbeiten zur Fertigstellung des Breitbandnetzes in den Verbandsgemeinden Bad Ems-Nassau (BEN) und Nastätten wieder auf.
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