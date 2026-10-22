Für den Breitbandausbau in den Verbandsgemeinden Bad Ems-Nassau und Nastätten hat der Netzbetreiber „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) einen neuen Generalunternehmer gefunden. Doch wie steht es um den Glasfaserausbau in der VG Loreley?
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Nach der Insolvenz der Phoenix-Engineering GmbH gibt es einen Hoffnungsschimmer für den weiteren Glasfaserausbau im Rhein-Lahn-Kreis. „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) nimmt die Arbeiten zur Fertigstellung des Breitbandnetzes in den Verbandsgemeinden Bad Ems-Nassau (BEN) und Nastätten wieder auf.