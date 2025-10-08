Erneuter Vorfall in Lahnstein Wer schmeißt Katzenbabys einfach in den Container? 08.10.2025, 13:19 Uhr

i Tierquäler haben Katzenbabys in Altkleidercontainer (hier einer in der Braubacher Straße) geworfen. Die Polizei sucht Zeugen. Tobias Lui

Sie sind keine zehn Zentimeter groß, haben die Augen gerade erst geöffnet, ihr Fell ist weich und flauschig. Die Rede ist von Katzenjungen. Drei solcher Katzenbabys wurden nun in Lahnstein von einem Unbekannten in einen Altkleidercontainer geworfen.

Skrupellos und eiskalt: Bereits zum zweiten Male wurden in Lahnstein von einem unbekannten Täter neugeborene Katzenjunge in einen Altkleidercontainer geworfen. Nicht nur Katzenliebhaber sind schockiert über diese Tierquälerei. Die Polizei ist alarmiert, nach einem ähnlichen Vorfall vor einigen Wochen geht man von ein und demselben Täter aus.







