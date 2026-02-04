Verhaftung in Gückingen Wer koordiniert A3-Verfolgungsfahrt über 45 Kilometer? 04.02.2026, 12:00 Uhr

i Mehrere Polizeidienststellen waren bei der Verfolgung und Festnahme eines 19 Jahre alten Autofahrers in Gückingen beteiligt. Julian Stratenschulte/dpa

Vier Streifenwagen stellten kürzlich einen flüchtenden 19 Jahre alten Autofahrer in Gückingen. Die Flucht auf der A3 erstreckte sich über 45 Kilometer und durch das Gebiet dreier Polizeiinspektionen. Wie also wird ein solcher Einsatz koordiniert?

Eine Verfolgungsfahrt auf der A3 quer durch den Westerwald endete am vergangenen Freitag in der Ortsgemeinde Gückingen bei Diez. Begonnen hatte die Fahrt rund 45 Kilometer von Gückingen entfernt auf der A3 in Höhe von Urbach (Kilometer 62). Dort waren Beamten der Autobahnpolizei auf das zur Fahndung ausgeschriebene Fahrzeug aufmerksam geworden, das offenbar in Essen (NRW) als gestohlen gemeldet worden war.







