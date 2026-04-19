Ein Irrenhaus, drei Physiker und eine gefährliche Entdeckung: Die Theatergruppe Niederwallmenach wagt sich an Dürrenmatts „Die Physiker“. Zwischen Krimi und Komödie entfaltet sich ein packendes Spiel um Verantwortung, Macht und Wahnsinn.
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„Handys aus, Hörgeräte an.“ Der Tipp des „Bestatters“ vor Beginn der Vorstellung war Gold wert, denn was man jetzt zu sehen und zu hören bekam, hatte in der Tat die volle Aufmerksamkeit verdient: Mit ihrer diesjährigen Premiere lieferte die Theatergruppe Niederwallmenach den eindeutigen Beweis, dass sie mehr kann als leicht konsumierbare Boulevardkomödien mit hohem Unterhaltungswert, letztendlich aber wenig Inhalt.