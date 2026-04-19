Theater in Niederwallmenach Wer ist hier eigentlich normal? Und wer verrückt? Ulrike Bletzer 19.04.2026, 14:00 Uhr

i Suppenterrine und Weinflasche hin oder her: Die drei titelgebenden Physiker (von links) Joseph Eisler alias Ernst Heinrich Ernesti alias Einstein (Rainer Kuhn), Johann Wilhelm Möbius und Alec Jasper Kilton alias Herbert Georg Beutler alias Newton diskutieren über ernste Themen wie die gesellschaftliche Verantwortung von Wissenschaftlern. Bletzer Ulrike

Ein Irrenhaus, drei Physiker und eine gefährliche Entdeckung: Die Theatergruppe Niederwallmenach wagt sich an Dürrenmatts „Die Physiker“. Zwischen Krimi und Komödie entfaltet sich ein packendes Spiel um Verantwortung, Macht und Wahnsinn.

„Handys aus, Hörgeräte an.“ Der Tipp des „Bestatters“ vor Beginn der Vorstellung war Gold wert, denn was man jetzt zu sehen und zu hören bekam, hatte in der Tat die volle Aufmerksamkeit verdient: Mit ihrer diesjährigen Premiere lieferte die Theatergruppe Niederwallmenach den eindeutigen Beweis, dass sie mehr kann als leicht konsumierbare Boulevardkomödien mit hohem Unterhaltungswert, letztendlich aber wenig Inhalt.







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