„A New York Miracle“ Wer glaubt denn an den Weihnachtsmann? 29.11.2024, 19:00 Uhr

i Das Ensemble der Jungen Bühne Lahnstein entführt sein Publikum singend und tanzend an einen zauberhaften Ort irgendwo zwischen einer älteren Version von New York und der Ecke einer sehr gemütlichen Wohnzimmercouch. Kai Myller

Premiere bei der Jungen Bühne Lahnstein: Mit „A New York Miracle“ präsentiert man ein Weihnachtsmärchen frei nach „Das Wunder von Manhatten“.

. Glöckchenklang und geschäftiges Treiben auf der Bühne der Aula im Johannes-Gymnasium Lahnstein: Große Leute, kleine Leute, adrett gekleidet oder in Lumpen gewickelt, verkünden: „It’s Christmas Time All Over the World“. Der amerikanische Weihnachtsklassiker von Sammy Davis Jr.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen