Diskussionen in Gremien Wer entscheidet schlussendlich über Bordell in Arzbach? Marta Fröhlich

Andreas Galonska 20.05.2026, 06:00 Uhr

i In Arzbach soll ein Bordell entstehen. Nach einem deutlichen Nein der Ortsgemeinde muss nun die Kreisverwaltung entscheiden. Tom Weller, dpa

In Arzbach bleibt die Einrichtung eines Bordells im Alten Bierhaus sehr umstritten. Die Gemeinde ist dagegen, die Entscheidung liegt aber beim Kreis. Ein Antrag zu dem Thema wurde nun im Kreisausschuss nicht besprochen.

Auch im Kreisausschuss waren die Bordellpläne in Arzbach diskutiert. Grund dafür war ein Antrag von Oliver Krügel (CDU), der jedoch eigentlich gar nicht in der öffentlichen Sitzung diskutiert werden sollte. Zumindest entstand dieser Eindruck, denn Krügel thematisierte sein Anliegen, kurz bevor Marcel Willig als Erster Kreisbeigeordneter in Vertretung des Landrats die öffentliche Sitzung schloss.







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