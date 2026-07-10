Paradoxon am Loreley-Bob Wenn Rockstars auf der Loreley rodeln wollen Mira Zwick 10.07.2026, 18:00 Uhr

i Einige Musikstars sind im Loreley-Bob schon den Hügel hinuntergebraust. Betriebsleiter Rainer Knecht berichtet von besonderen Begegnungen und dem Paradoxon an der Sommerrodelbahn. Mira Zwick

Tausende Konzertfans strömen auf die Loreley – doch auf der Sommerrodelbahn ist dann oft weniger los. Trotzdem profitiert der Loreley-Bob von den Großveranstaltungen. Und sogar manche Rockstars steigen in den Schlitten.

Zu Tausenden strömen die Menschen bei Konzerten aufs Loreleyplateau – ausgerechnet diese Tage bedeuten für die Sommerrodelbahn jedoch weniger Betrieb. Familien meiden den Trubel, ist die Beobachtung von Betreiber Rainer Knecht. Und dennoch verdankt der Loreley-Bob den Großveranstaltungen viele neue Gäste.







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