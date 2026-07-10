Tausende Konzertfans strömen auf die Loreley – doch auf der Sommerrodelbahn ist dann oft weniger los. Trotzdem profitiert der Loreley-Bob von den Großveranstaltungen. Und sogar manche Rockstars steigen in den Schlitten.
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Zu Tausenden strömen die Menschen bei Konzerten aufs Loreleyplateau – ausgerechnet diese Tage bedeuten für die Sommerrodelbahn jedoch weniger Betrieb. Familien meiden den Trubel, ist die Beobachtung von Betreiber Rainer Knecht. Und dennoch verdankt der Loreley-Bob den Großveranstaltungen viele neue Gäste.