Ärztliche Versorgung im Kreis Wenn Rezepte nicht auf der Krankenkassenkarte landen 25.02.2026, 19:00 Uhr

i Manche Ärzte beherrschen die Technik nicht oder wollen sich weniger Arbeit machen. Daniel Karmann. Daniel Karmann/dpa/dpa-tmn

Es ist ein Ärgernis: Patienten wollen bei der Apotheke ein Rezept einlösen, aber die Verordnung ist nicht auf der Karte. Dies hat einen einfachen Grund. Die betreffenden Ärzte kommen mit der Technik nicht klar.

In letzter Zeit erreichten unsere Zeitung mehrere Berichte von Patienten, die Probleme mit der Zuverlässigkeit des E-Rezeptes hatten. Konkret geht es darum, dass Patienten, die von ihrem Arzt kommend mit der Krankenkassenkarte ein Rezept bei der Apotheke einlösen wollen, erklärt bekommen, sie müssten am nächsten Werktag wiederkommen.







