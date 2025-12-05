Theateraufführung begeistert Wenn Peter Pan durch die Ardeckhalle fliegt Rolf-Peter Kahl 05.12.2025, 11:00 Uhr

i Peter Pan lehrt den Kindern Wendy, John und Michael wie man durch die Lüfte segelt Rolf-Peter Kahl

Er zählt zu den großen Klassikern: Peter Pan. Die Holzheimer Theatergruppe Fairy Tale hauchte nun der Geschichte von dem Jungen, der nicht erwachsen werden will, neues Leben ein.

Es gibt Dinge, auf die man sich jedes Jahr freut wie auf den ersten Lebkuchen im Regal oder den brennenden Kerzen am Adventskranz. In Holzheim gehört dazu ganz sicher die Weihnachtsaufführung der Theatergruppe „Fairy Tale“. Seit über vier Jahrzehnten schwingt Regisseurin Monika Birlenbach dort den Regiestab – und jedes Mal gelingt es ihr, die Ardeckhalle in ein kleines Wunderland zu verwandeln.







