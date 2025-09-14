Chaos auf der Schiene: Im Mittelrheintal prägen Verspätungen, Zugausfälle und überfüllte Waggons den Alltag. Pendler berichten von gestrandeten Reisenden, nächtlichen Notlösungen und dem Gefühl, im Stich gelassen zu werden.

Der Bahnverkehr im Mittelrheintal ist von Verspätungen, Ausfällen und überfüllten Zügen geprägt. Im Verbandsgemeinderat Loreley berichteten mehrere Ratsmitglieder von ihren Erfahrungen und den Auswirkungen auf Pendler im Alltag.

Hohe Parkgebühren statt gemütlich mit der Bahn

Ein Ratsmitglied schilderte die Situation seiner Tochter, die mehrmals wöchentlich von Dachsenhausen nach Köln pendelt. Dazu würde sie eigentlich den Zug ab Braubach bis Koblenz nehmen, um dort umzusteigen. Doch häufig würde ein Zug, der laut Fahrplanauskunft bei der Abfahrt in Dachsenhausen noch planmäßig fährt, einfach ausfallen. Auch komme es immer wieder vor, dass der Zug hinter Niederlahnstein auf freier Strecke für zehn Minuten anhalte, was zu einer Verspätung führt und die Tochter verpasst dann den Anschlusszug. Daher sei sie inzwischen dazu übergegangen, mit dem Auto nach Koblenz zu fahren, muss dann aber Parkgebühren von 18 bis 20 Euro zahlen, „und das alles, weil sie ihre Bahn-App nicht auf die Reihe bekommen“, macht das Ratsmitglied seinem Ärger Luft.

Volle Züge zur Hauptverkehrszeit

Theres Heilscher (SPD), die in Mainz arbeitet, ist eigentlich auch Bahnpendlerin – 17 Stationen von Kamp-Bornhofen bis Mainz – und meist zu den Hauptverkehrszeiten unterwegs: „Egal, wann ich in den Zug steige, ist er wahnsinnig voll. Etliche Male hatte ich sowohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückweg keinen Sitzplatz. Warum sind dann zu den Hauptverkehrszeiten nicht zwei Züge aneinandergekoppelt? Das leuchtet mir nicht ein.“

Ticketprobleme und regionale Besonderheiten

Karl-Heinz Lachmann (SPD) schilderte die Geschichte von seinem Ausflug nach Frankfurt und der Schwierigkeit, in Frankfurt ein Ticket von der hessischen Landesgrenze bis nach Kaub zu erwerben – für den übrigen Weg hatte er ein Hessen-Ticket. Nachdem ihm weder am Frankfurter Bahnhof noch seitens der Zugbegleiterin weitergeholfen werden konnte, gelang es ihm schlussendlich, online ein Ticket zu erstehen.

Zuletzt Verbesserungen wahrgenommen

Entgegen den Erfahrungen der anderen habe Yannick Maaß (Grüne) in den vergangenen beiden Monaten wahrgenommen, dass sich die Zustände verbessert hätten. Uwe Schwarz (SPD) formulierte seinerseits die klare Bitte: „ Derzeit wird mit vielen Baustellen gefahren. Deswegen gibt es nur ein eingeschränktes, reduziertes Angebot. Bitte bringen sie dieses verlässlich auf die Schiene.“

Drastischer Erfahrungsbericht einer Pendlerin

Zwei drastische Beispiele schilderte im Nachgang zur Sitzung jedoch Mike Weiland. Mit ihren Erfahrungen hatte sich eine Bahnpendlerin hilfesuchend an den Bürgermeister der Verbandsgemeinde Loreley gewandt, die auch anderen Bahnkunden in ihrer Not weiterhilft: „Ich fahre jetzt schon seit zwei Wochen immer wieder mal Reisende, die hier in Kaub gestrandet sind und nicht weiterkommen, nach St. Goarshausen oder einmal sogar bis nach Kamp-Bornhofen. Oft ältere Menschen, die wirklich keine andere Möglichkeit gehabt hätten.“ Besonders in Erinnerung blieb folgende Situation: „Die Krönung – auch für uns persönlich – war tatsächlich, dass wir einem Herrn nachts um 1.30 Uhr in meinem Atelier eine Matratze auf den Boden zum Übernachten gelegt hatten: Er war mit dem letzten Zug (auf dem Weg nach Neuwied) in Kaub gestrandet. Kein SEV und auch kein Hotel mehr geöffnet.“

„Es ist nicht nur eine Zumutung, was hier passiert. Es ist die absolute Verunmöglichung, irgendwie noch organisiert und selbstbestimmt durch den Tag zu kommen.“

Aus dem Bericht einer Pendlerin

Doch eine weitere Schilderung derselben Person schlage „dem Fass den Boden aus“, schreibt VG-Chef Weiland in seinem Schreiben an Vias. Verzweifelt wandte sich die Bahnpendlerin an Weiland: „Soeben bin ich nach drei Stunden Fahrradfahrt am Rhein entlang zu Hause angekommen. Nach acht Stunden Arbeit in Wiesbaden fuhr kein Zug mehr – und auch kein Schienenersatzverkehr. Also habe ich mich mit dem Rad auf den Weg gemacht.“ Am Morgen war sie mit dem Rad im Zug nach Wiesbaden gestartet, doch dann die Ernüchterung: „Bahn und auch die Belastungen durch Baustellen zerstören das Leben im Mittelrheintal. [...] Gerade eben bin ich fast zwei Stunden durch den Regen gefahren. Es ist nicht nur eine Zumutung, was hier passiert. Es ist die absolute Verunmöglichung, irgendwie noch organisiert und selbstbestimmt durch den Tag zu kommen.“ Verwundert nahm sie zur Kenntnis, „dass die Güterzüge gefahren sind. Für uns heißt das eigentlich nur noch: wieder fortziehen. So schnell wie möglich. Ich bin als berufstätige Frau auf eine funktionierende Infrastruktur angewiesen.“

Weiland fordert Entschuldigung

Weiland wandte sich mit den Schilderungen an Vias, um zu verdeutlichen „welche Auswirkungen die Unzuverlässigkeit Ihres Unternehmens auf einzelne Schicksale und Familien habt. Ich bin mir leider sicher, dass all die Meldungen, die bei uns eingehen, nur die Dunkelziffer sind. Andere werden sicherlich schon lange resigniert haben, was der Region schadet. Ich erwarte nicht nur eine baldige Entschuldigung gegenüber der Dame, sondern darüber hinaus auch einen Paradigmenwechsel in Ihrem Unternehmen.“

Unsere Zeitung bat um Stellungnahme zum obigen Vorfall, diese steht seitens der Vias noch aus.