Gerade im Alter ist man auf Ärzte und Medikamente angewiesen. Doch was ist, wenn diese nicht bei den Menschen ankommen? Davon kann Elfriede Friesenhahn aus Osterspai ein Lied singen: Es hapert an der Rezeptübergabe zwischen Arzt und Apotheke.
Elfriede Friesenhahn aus Osterspai ist 94 Jahre alt. Sie kann aufgrund ihres Gesundheitszustandes das Haus nur schwer verlassen. Durch die Apotheke bekam sie ihre Medikamente bislang nach Hause geliefert. Das ist nun vorbei.Hintergrund ist, dass ihr Hausarzt – anders als bisher – nicht mehr das Rezept an die Apotheke schickt, die dann eine Lieferung nach Hause veranlasste.