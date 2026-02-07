Betroffenenfall in Osterspai Wenn Medikamente nicht bei den Kranken ankommen Till Kronsfoth 07.02.2026, 10:00 Uhr

i Nicht jeder Patient hat die Möglichkeit, Rezepte selbst abzuholen. Dafür gibt es Lieferdienste. Doch was, wenn es bei der Weitergabe von Rezepten zwischen Arzt und Apotheke hapert? Das zeigt nun ein Betroffenenfall aus Osterspai. Sebastian Kahnert/dpa. dpa

Gerade im Alter ist man auf Ärzte und Medikamente angewiesen. Doch was ist, wenn diese nicht bei den Menschen ankommen? Davon kann Elfriede Friesenhahn aus Osterspai ein Lied singen: Es hapert an der Rezeptübergabe zwischen Arzt und Apotheke.

Elfriede Friesenhahn aus Osterspai ist 94 Jahre alt. Sie kann aufgrund ihres Gesundheitszustandes das Haus nur schwer verlassen. Durch die Apotheke bekam sie ihre Medikamente bislang nach Hause geliefert. Das ist nun vorbei.Hintergrund ist, dass ihr Hausarzt – anders als bisher – nicht mehr das Rezept an die Apotheke schickt, die dann eine Lieferung nach Hause veranlasste.







