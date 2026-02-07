Betroffenenfall in Osterspai
Wenn Medikamente nicht bei den Kranken ankommen
Nicht jeder Patient hat die Möglichkeit, Rezepte selbst abzuholen. Dafür gibt es Lieferdienste. Doch was, wenn es bei der Weiter
Nicht jeder Patient hat die Möglichkeit, Rezepte selbst abzuholen. Dafür gibt es Lieferdienste. Doch was, wenn es bei der Weitergabe von Rezepten zwischen Arzt und Apotheke hapert? Das zeigt nun ein Betroffenenfall aus Osterspai.
Sebastian Kahnert/dpa. dpa

Gerade im Alter ist man auf Ärzte und Medikamente angewiesen. Doch was ist, wenn diese nicht bei den Menschen ankommen? Davon kann Elfriede Friesenhahn aus Osterspai ein Lied singen: Es hapert an der Rezeptübergabe zwischen Arzt und Apotheke.

Lesezeit 1 Minute
Elfriede Friesenhahn aus Osterspai ist 94 Jahre alt. Sie kann aufgrund ihres Gesundheitszustandes das Haus nur schwer verlassen. Durch die Apotheke bekam sie ihre Medikamente bislang nach Hause geliefert. Das ist nun vorbei.Hintergrund ist, dass ihr Hausarzt – anders als bisher – nicht mehr das Rezept an die Apotheke schickt, die dann eine Lieferung nach Hause veranlasste.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungGesundheit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren