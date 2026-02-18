Ärztliche Versorgung im Kreis Wenn Medikamente die Kranken nicht erreichen Till Kronsfoth 18.02.2026, 15:00 Uhr

i Seit Einführung des E-rezeptes schicken Ärzte die Rezepte kaum noch direkt an Apotheken, was gerade für ältere Patienten ein Problem sein kann. Dan Race. Dan Race - stock.adobe.com

Tanja Machalet aus dem Westerwald sitzt für die SPD im Bundestag und ist Vorsitzende des Gesundheitsausschusses. Eine verzweifelte Patientin wandte sich an sie mit der Bitte um Hilfe bezüglich Problemen durch neue Regelungen im Umgang mit Rezepten.

Unlängst berichteten wir über den Fall von Elfriede Friesenhahn. Der Hausarzt der 94-Jährigen sendet keine Rezepte mehr an Apotheken, was dazu führt, dass die Apotheke, von der Friesenhahn ihre Medizin bezieht, keine Medikamentenlieferungen mehr an die alte Dame veranlasst, die jedoch ihr Haus nur schwer verlassen kann.







Artikel teilen

Artikel teilen