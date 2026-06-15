Kunstfest in der Natur Wenn Kunst und Natur zur Symbiose verschmelzen Ulrike Bletzer 15.06.2026, 17:00 Uhr

i Fast chamäleonartig an die Umgebung angepasst: ein Gesicht im Wald. Bletzer Ulrike

Mit einem Kunstfestival werden Wiesen und Wälder und ihre Bewohner geehrt. Das Forestival lockte zahlreiche Interessierte in den Süßgrund zwischen Lahnstein und Friedrichssegen.

Ist das Kunst, oder gehört das in den Wald? Die Antwort liegt beim Forestival auf der Hand: sowohl als auch. Schließlich macht ja gerade das den Kern dieser Ausstellung der etwas anderen Art aus: Kunstwerke aus den Galerien des üblichen Kunstbetriebs heraus und mitten in die Natur hinein zu holen, wo sie mit den Bäumen, Büschen und Gräsern rings um sie herum in den Dialog treten und auf diese Weise eine ganz eigene Wirkung entfalten können. Und ...







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