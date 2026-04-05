StaRa entscheidet über Stala in Para – alles klar? Abkürzungen sind für manche rätselhaft. Wenn der Bad Emser Stadtrat über das Statistische Landesamt in der Paracelsus-Klinik entscheidet, dann kommt man noch klar, aber es gibt auch andere Kürzel.
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Kennen Sie den? Treffen sie vier Leute vom MFFKI, dem MWVLW, dem MKUEM und dem MASTD …? Da möchte man gar nicht wissen, wie der Witz weitergeht, weil keiner weiß, um wen es da überhaupt geht. Hinter den Abkürzungen verbergen sich das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration, das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, das Ministerium Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität und das Ministerium für ...