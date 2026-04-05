Glosse zu Abkürzungen Wenn ELSE mit der ELSTER zur Para geht Andreas Galonska 05.04.2026, 10:00 Uhr

i Das Stala geht in die Para - hier ist es für Bad Emser klar, worum es geht, aber hinter manchen Abkürzungen stecken tiefe Rätsel. Redakteur Andreas Galonska über Abkürzungen. Jens Weber. MRV

StaRa entscheidet über Stala in Para – alles klar? Abkürzungen sind für manche rätselhaft. Wenn der Bad Emser Stadtrat über das Statistische Landesamt in der Paracelsus-Klinik entscheidet, dann kommt man noch klar, aber es gibt auch andere Kürzel.

Kennen Sie den? Treffen sie vier Leute vom MFFKI, dem MWVLW, dem MKUEM und dem MASTD …? Da möchte man gar nicht wissen, wie der Witz weitergeht, weil keiner weiß, um wen es da überhaupt geht. Hinter den Abkürzungen verbergen sich das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration, das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, das Ministerium Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität und das Ministerium für ...







Artikel teilen

Artikel teilen