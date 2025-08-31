Der Diezer Klangfluss geht in die zweite Runde: Von Pop, Blues, Jazz, Worldmusik, Hip-Hop und Folk über Singer-Songwriter bis Bossa Nova und Electronic war alles dabei.

Die Grafenstadt kann nicht nur Schloss und Lahn – Diez kann auch Groove. Wer vor Jahresfrist beim ersten Klangfluss-Festival dabei war, erinnert sich: Beim Klangfluss wird nicht einfach nur Musik gespielt – nein, hier fließt sie. Von den Lahnanlagen bis in die engsten Gassen der Altstadt waberten Töne, Klänge und Rhythmen, als hätten Pop, Jazz, Bossa Nova und Hip-Hop einen geheimen Stammtisch am Alten Markt eröffnet. Organisiert wird das Ganze ehrenamtlich mit einer Mischung aus Leidenschaft, Lokalpatriotismus und musikalischer Begeisterung.

i Bei der Rap-Show von „PolyOne & Mr. Dick T.“ vibrierte der Marktplatz. Rolf-Peter Kahl

Die Idee für das Festival entstand während eines Workshops, initiiert von der Stadt Diez und dem Diezer Gewerbeverein. „Wir haben die dort erarbeiteten Ideen aufgenommen und weiter ausgearbeitet.“ „Wir“, das sind: Nina Fischer, Astrid Wunsch, Holger Caspers und Dagmar Hanke. Hinzu kommen viele weitere „helfende Hände“ vor und hinter den Kulissen. Die Festivalbesucher zogen wie eine tanzende Prozession von Hof zu Hof, von Bühne zu Bühne. Mal schmachtete Tango im Garten, mal pumpte Electronic am Lahn-Ufer. Und zwischendrin: Picknickkörbe, Pop-up-Bars und ein Krokodilbanner. Nach dem Schlussvorhang der Erstveranstaltung war klar: Der Diezer Klangfluss war gekommen, um zu bleiben.

Musik als Stadtspaziergang

Die Besucherinnen und Besucher zogen auch dieses Jahr wie eine rhythmische Karawane durch Diez. Hinter jeder Ecke wartete eine neue Überraschung. Diesmal hatte man die Bühnen und Auftrittsorte in die Wilhelmstraße, Rosenstraße und auf den Marktplatz verlegt. Und auch diesmal setzten die Veranstalter auf ganz verschiedene Musikgenres: Von Pop, Blues, Jazz, Worldmusik, Hip-Hop und Folk über Singer-Songwriter bis Bossa Nova und Electronic war alles dabei. Im Hinterhof der Amtsapotheke servierten „Ella & Jenna“ jazzige Frauenpower – samt Special Guest Paul, einem 13-jährigen Gesangstalent, dessen Sopranstimme dem Publikum Gänsehaut verpasste. Später entführten „UMSUKA“, ein Gesangsduo namens Naschy und Tomasz (aus Koblenz), mit Geschichten über Lebensfreude, Verbundenheit und Herkunft – mal tanzbar, mal träumerisch, aber immer mit Herz – in die Welt von Blues, Bossa Nova und Reggae.

i Boris Pillmann und Christian Bader erzählten musikalische Geschichten von Weltschmerz und Liebe, von Ulla und vom besseren Ende der Welt. Rolf-Peter Kahl

Im Hinterhof der Pizzeria Salerno brannten die Blues-Fans ein kleines Freudenfeuer ab: Das Diezer Quartett „The Blues Indeed’z“ lieferte unter die Haut gehenden Groove aus dem Rhein-Lahn-Delta, gefolgt von „b-ebene“ (Boris Pillmann und Christian Bader), die zwischen Bossa Nova, Tricks und Weltschmerz-Poesie pendelten – und dabei ganz nebenbei vom „besseren Ende der Welt“ sangen. Im Hof des Café Bemmerer in der Rosenstraße durften die 80er und 90er Jahre noch einmal aufleben: Ein DJ-Mix mit Hits von Depeche Mode, Madonna, Pet Shop Boys, The Cure, Duran Duran und mehr animierte zum Verweilen. Später brachte Geoffrey Blondell mit Akustikgitarre feinfühlige akustische Coverversionen, ergänzt durch eigene, selbstkomponierte Songs.

i Beim Top-Act des Festivals war der Diezer Marktplatz prall gefüllt mit jungen und „älteren“ Musikfreunden. Hanne Kah und Band wussten zu begeistern. Rolf-Peter Kahl

Auf dem neuen Marktplatz wurde es dann ab 19 Uhr richtig laut: „PolyOne und Mr. Dick T.“ aus Limburg, die auch schon beim ersten Klangfestival am Start waren, brachten eine Rapshow mit spanischen und deutschen Vocals im Crossover-Style. Danach zeigte die in Hadamar geborene und in Diez aufgewachsene Hanne Kah mit ihrer Band, warum sie schon seit über 15 Jahren eine feste Größe bei Musikveranstaltungen in aller Welt ist: Mit ausdrucksstarken Songs nahm Hanne, die schon mit so bekannten Größen wie Andreas Bourani, Nena, Reinhard Fendrich und Bob Geldof gemeinsam auf Bühnen stand, auch das Diezer Publikum in Windeseile gefangen.

i Impression am Abend: auf dem Marktplatz warteten die Musik-Fans geduldig auf den Auftritt von Hanne Kah und Band. Rolf-Peter Kahl

Die Resonanz? Begeisterung! Bürgermeisterin Annette Wick brachte es auf den Punkt: „Feiern können wir in Diez.“ Das Fazit lautet daher: Der Klangfluss hat bewiesen, dass Musik eine ganze Stadt verwandeln kann – und zwar in eine klingende Schatzsuche voller Überraschungen. Und eins ist sicher: Wer einmal mitgeschwommen ist, will beim nächsten Mal wieder dabei sein.