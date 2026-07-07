Gastro zwischen Rhein und Lahn
Wenn die Socke hängt, wird in Bornich Wein ausgeschenkt
Sie sind die Macher hinter dem Bornicher "Socken-Ausschank" (von links): Vater Jörg Dillenburger, Sohn Felix Dillenburger und Mu
Sie sind die Macher hinter dem Bornicher "Socken-Ausschank" (von links): Vater Jörg Dillenburger, Sohn Felix Dillenburger und Mutter Susanne Dillenburger mit Hund Emil.
Bletzer Ulrike

In Bornich kündigt keine Glocke, sondern eine übergroße Socke den Feierabendschoppen an. Was als spontane Idee begann, ist heute Kult. Was es mit der Socke genau auf sich hat und wie zum Kult weit über die Dorfgrenze hinaus wurde

Lesezeit 4 Minuten
Da ist man von den Socken. Oder vielleicht, besser gesagt, mit der Socke? In Bornich jedenfalls verbirgt sich hinter dieser Vokabel nicht einfach nur eine Fußbekleidung, sondern ein Kultgegenstand mit außergewöhnlicher Signalkraft. „Wenn die Socke hängt, wird ausgeschenkt“ lautet das Motto an jedem zweiten und vierten Donnerstag im Monat auf dem Rathausplatz der Winzergemeinde.
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