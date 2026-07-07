In Bornich kündigt keine Glocke, sondern eine übergroße Socke den Feierabendschoppen an. Was als spontane Idee begann, ist heute Kult. Was es mit der Socke genau auf sich hat und wie zum Kult weit über die Dorfgrenze hinaus wurde
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Da ist man von den Socken. Oder vielleicht, besser gesagt, mit der Socke? In Bornich jedenfalls verbirgt sich hinter dieser Vokabel nicht einfach nur eine Fußbekleidung, sondern ein Kultgegenstand mit außergewöhnlicher Signalkraft. „Wenn die Socke hängt, wird ausgeschenkt“ lautet das Motto an jedem zweiten und vierten Donnerstag im Monat auf dem Rathausplatz der Winzergemeinde.