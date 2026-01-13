Vorfall in Nassau Wenn der Streit in Obdachlosenunterkünften eskaliert Till Kronsfoth 13.01.2026, 10:16 Uhr

i Bei Auseinandersetzungen in Notunterkünften kommt es laut Aussage der Verbandsgemeinden Bad Ems-Nassau und Diez nur selten zu Gewalt. Karl-Josef Hildenbrand/dpa. picture alliance / dpa

Was unternehmen die Verbandsgemeinden, wenn Menschen, die sich nicht aus dem Weg gehen können, aneinandergeraten? Bei einer Schlägerei in der Nassauer Notunterkunft im vergangenen Jahr war eine Frau ihrem Angreifer mit Pfefferspray zu Leibe gerückt.

Vergangene Woche wurde vor dem Diezer Amtsgericht ein Mann verurteilt, der seine Mitbewohnerin in der Nassauer Notunterkunft attackiert hatte, bis diese sich nicht anders zu helfen wusste, als zum Pfefferspray zu greifen. Wir nahmen dies zum Anlass, bei den Verbandsgemeinden nachzufragen, welche Vorkehrungen es gibt, um Streitigkeiten vorzubeugen.







