Die 16. Kultschlagernacht in Eppenrod lockte wieder Tausende Schlagerfans an und die angekündigten Regenschauer machten einen Bogen um Eppenrod.

. Eppenrod – sonst ein verschlafenes Idyll am Fuße des Westerwalds – wurde am Wochenende zum brodelnden Herzen der deutschen Schlagerszene. Auf dem Sportplatz In der Hasel regierte für eine Nacht nicht der Fußball, sondern der Discofox! Denn: Es war wieder Zeit für die legendäre Kultschlagernacht, die in ihrer 16. Auflage mittlerweile den Status eines regionalen Pflichttermins erreicht hat – quasi das regionale „Wacken des deutschen Schlagers“.

Die Kultschlagernacht macht ihrem Namen wieder alle Ehre.

Schon am frühen Abend setzte die Völkerwanderung ein: Tausende Schlagerfans, jung wie alt, mit Sonnenbrille, Glitzerhemd oder kunstvoll geföhnten Föhnfrisuren, pilgerten aus allen Himmelsrichtungen nach Eppenrod. Wer dachte, Schlagermusik sei nur was für die Ü60-Fraktion, wurde schnell eines Besseren belehrt – hier feierten Enkel, Eltern und Großeltern gemeinsam zu den unsterblichen Klängen von Drafi Deutscher, Andrea Berg, Helene Fischer, der Flippers und natürlich des Königs von Mallorca: Jürgen Drews.

Ein Klassiker jagt den nächsten

Der Sportplatz in der Hasel verwandelte sich pünktlich zum Sonnenuntergang in eine Mischung aus Open-Air-Ballermann, Gute-Laune-Arena und Schlager-Zeitmaschine. DJ André jagte einen Klassiker nach dem anderen über die Boxen. Bei „Marmor, Stein und Eisen bricht“ wurde lauter mitgesungen als bei manchem WM-Finale. Und spätestens als „Ein Bett im Kornfeld“ erklang, wurde es auf der Tanzfläche eng und kuschelig. In der Hasel wurde nicht einfach gefeiert – hier wurde zelebriert. Dieter Bohlen musste zwar draußen bleiben, aber Howard Carpendale, Geier Sturzflug, Udo Lindenberg oder Jürgen Marcus dröhnten aus den Boxen und gelangten somit in die Gehörgänge der Schlagerfreunde.

i Auf der Tanzfläche dominierte der Disco-Fox. Rolf Kahl

Zwar überwog die Generation Ü50plus, doch war auch der Teil, der mit der Kultschlagernacht aufgewachsen ist stark vertreten und viele kommen schon seit Jahren nach Eppenrod, wo zwischen Grillhütte, Schützenhaus und Sportplatz bis um 3 Uhr morgens ausgiebig getanzt, gesungen und gesellig gefeiert wird. Wiederum feierten fast 2500 Fans zu den Hits von Voxxclub, Andrea Berg, Ben Zucker, DJ Ötzi, Helene Fischer, Wolfgang Petry, Costa Cordalis, Beatrice Egli, Roland Kaiser, Howard Carpendale und vielen anderen. Es war schlagerartig. „Immer wieder sonntags“, „Er gehört zu mir“ oder „99 Luftballons“. Wer kommt bei solchen Titeln nicht gleich ins Träumen und Schwärmen? Was die Kultschlagernacht so besonders macht?

i Dieses Sextett hatte es aus dem Nachbarort Görgeshausen nicht ganz so weit. Rolf Kahl

Die Antworten liegen an dem Abend auf der Hand: Sie ist nicht ironisch, nicht abgehoben – sie ist ehrlich, lebensfroh und hemmungslos gut gelaunt. Wo sonst kann man wildfremde Menschen während des Höhenfeuerwerks umarmen, ohne dass jemand komisch schaut? Wo ist es völlig okay, wenn jemand voller Inbrunst „Atemlos durch die Nacht“ brüllt, obwohl er den Text nur zur Hälfte kennt? Eben – nur in Eppenrod! Und wer eine Pause vom Feiern brauchte, stärkte sich mit den reichlich angebotenen kulinarischen Leckerbissen und kühlen Getränken. Ein Cocktail und Pommes harmonierten ebenso wie Marianne und Michael.

Vorfreude aufs nächste Jahr

Zum Finale erklang „Wenn die Wunderkerzen brennen“ und ein Meer von brennenden Wunderkerzen sorgte nochmals für Gänsehautstimmung. Wie jedes Jahr erklang „Gute Nacht Freunde“ für den Nachhauseweg. Auch dieses Jahr waren rund 90 Vereinsmitglieder und zusätzliche Helfer aus fast allen Ortsvereinen im Einsatz, um die Schlagerfans zufriedenzustellen. Und es bleibt festzuhalten: Für fast alle Generationen bleibt die Eppenröder Hasel auf der Suche nach einer Location zum Feiern, Tanzen und Flirten eine der Top-Adressen im Rhein-Lahn-Kreis. Das Fazit lautet daher: „Diese Nacht war kultiger als jede Karaoke-Party, bunter als jedes Festival und emotionaler als ein Wendler-Konzert auf RTL2.“ Die Schlager-Fans zählen jetzt schon die Tage bis zur 17. Auflage – am 18. Juli 2026 – denn Eppenrod hat den Beat, der verbindet!