Von idealisierten Landschaften bis zum versteckten „roten Punkt“: Die Ausstellung mit Werken von Nikolai von Astudin und seiner Lebenspartnerin Johanna lässt die Rheinromantik lebendig werden. Lahnstein lädt zu einer besonderen Entdeckungsreise ein.
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„Lange, bevor es Reisekataloge oder das Internet mit den Postings von Reise-Influencern gab, hat Nikolai von Astudin dafür gesorgt, dass die Menschen wussten, wie herrlich es hier am Rhein ist. Er hat damit nicht nur die Rhein-Romantik gemalt, sondern er hat sie auch für uns alle bewahrt.