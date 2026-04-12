Astudin-Ausstellung Lahnstein Wenn der Nebel über Rhein und Lahn zur Kunst wird Dirk Förger 12.04.2026, 16:00 Uhr

i Von links: Jörg Altenrath, Bernd Geil, Rhein-Lahn-Nixe Kristina I., OB Lennart Siefert vor einem Portrait Astudins (gemalt von Oscar Achenbach). Dirk Foerger

Von idealisierten Landschaften bis zum versteckten „roten Punkt“: Die Ausstellung mit Werken von Nikolai von Astudin und seiner Lebenspartnerin Johanna lässt die Rheinromantik lebendig werden. Lahnstein lädt zu einer besonderen Entdeckungsreise ein.

„Lange, bevor es Reisekataloge oder das Internet mit den Postings von Reise-Influencern gab, hat Nikolai von Astudin dafür gesorgt, dass die Menschen wussten, wie herrlich es hier am Rhein ist. Er hat damit nicht nur die Rhein-Romantik gemalt, sondern er hat sie auch für uns alle bewahrt.







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