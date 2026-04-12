Astudin-Ausstellung Lahnstein
Wenn der Nebel über Rhein und Lahn zur Kunst wird
Von links: Jörg Altenrath, Bernd Geil, Rhein-Lahn-Nixe Kristina I., OB Lennart Siefert vor einem Portrait Astudins (gemalt von O
Von links: Jörg Altenrath, Bernd Geil, Rhein-Lahn-Nixe Kristina I., OB Lennart Siefert vor einem Portrait Astudins (gemalt von Oscar Achenbach).
Dirk Foerger

Von idealisierten Landschaften bis zum versteckten „roten Punkt“: Die Ausstellung mit Werken von Nikolai von Astudin und seiner Lebenspartnerin Johanna lässt die Rheinromantik lebendig werden. Lahnstein lädt zu einer besonderen Entdeckungsreise ein.

Lesezeit 2 Minuten
„Lange, bevor es Reisekataloge oder das Internet mit den Postings von Reise-Influencern gab, hat Nikolai von Astudin dafür gesorgt, dass die Menschen wussten, wie herrlich es hier am Rhein ist. Er hat damit nicht nur die Rhein-Romantik gemalt, sondern er hat sie auch für uns alle bewahrt.

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