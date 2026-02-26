Zu Fuß auf dem Dreierbundumzug Wenige Karnevalswagen in Diez – „Spielverderber“ TÜV? Johannes Koenig 26.02.2026, 19:45 Uhr

i Sie waren unmotorisiert unterwegs: Die Lebenshilfe Diez-Limburg bildete beim Umzug des Dreierbunds Diez-Limburg-Hadamar eine der zahlenmäßig stärksten Fußgruppen. Uli Pohl (Archiv)

Der guten Karnevalsstimmung tat es keinen Abbruch, aber es fiel schon auf, dass der Dreierbundumzug sich mit vergleichsweise wenigen Wagen durch die Diezer Innenstadt schlängelte. War dafür etwa der TÜV verantwortlich, wie manche vermuteten?

Ins Auge fiel es schon: Beim großen Karnevalsumzug des Dreierbunds Diez-Limburg-Hadamar in Diez dominierten die bunt kostümierten Fußgruppen. Die Zahl der sonst oft fantasievoll gestalteten Wagen blieb hingegen überschaubar. Mehrere Teilnehmer vermuteten daher unterschiedliche Zulassungsbestimmungen zwischen Hessen und Rheinland-Pfalz.







