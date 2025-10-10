Austausch im Yellow Submarine Wenig Resonanz beim Bad Emser Unternehmerstammtisch Ulrike Bletzer 10.10.2025, 18:00 Uhr

i An dem von Ernst Heilig (2. von rechts) organisierten Gastro-Unternehmerstammtisch nahmen Stephanie Körver (2. von links) und Michaela Becker (rechts) teil. "Yellow Submarine"-Inhaber Axel Ketterer (links) freute sich über den Besuch und führte durch sein Museum. Ulrike Bletzer. Bletzer Ulrike

Obwohl beim Bad Emser Unternehmerstammtisch der Untergruppe „Gastronomie“ dieses Mal nur zwei Teilnehmer dabei waren, tat dies der Stimmung keinen Abbruch. Besonders die Location, das Beatles-Museum „Yellow Submarine“, sorgte für Gesprächsstoff.

Massenandrang sieht anders aus: Als die Untergruppe „Gastronomie“ des Bad Emser Unternehmerstammtischs zu ihrer jüngsten Zusammenkunft einlud, kamen gerade einmal zwei Teilnehmer ins Beatles-Museum „Yellow Submarine“ in der Römerstraße. „Das ist das bisher kleinste Treffen“, sagte auch Organisator Ernst Heilig, der den Unternehmerstammtisch vor rund drei Jahren gemeinsam mit Markus „Bodo“ Wieseler und Christian Heuchemer ins Leben gerufen ...







