Wie einvernehmlich war der Sex, für den ein 36-Jähriger nun vor dem Koblenzer Landgericht steht? Diese Frage wurde beim Folgetermin im Prozess um gleich zwei Taten verhandelt. Mit Widersprüchen und einer abwesenden Hauptzeugin.

Unerwähnte wichtige Details, verschiedene Versionen des möglichen Tathergangs, eine unentschuldigt abwesende Geschädigte ohne Aussage: Der Prozess gegen einen 36-Jährigen aus Lahnstein, der Anfang des Jahres zwei Frauen sexuell missbraucht und vergewaltigt haben soll, nahm am Folgetermin im Landgericht Koblenz eine überraschende Wendung.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, an zwei Abenden im Januar jeweils eine von zwei stark alkoholisierten Frauen mit einem Taxi in seine Wohnung gebracht und zum einen sexuell missbraucht, zum anderen vergewaltigt zu haben. Letztere mutmaßliche Tat stand am Mittwoch im Fokus der Verhandlung. Im Anschluss an eine Weihnachtsfeier der Einstein-Gastronomiegruppe im Koblenzer Restaurant Adaccio soll der Angeklagte – seit mehreren Jahren in der Koblenzer Gastroszene tätig – das Lokal zu später Stunde mit einer stark alkoholisierten Frau verlassen und sie in seine Wohnung nach Lahnstein gebracht haben. Dort, so die Staatsanwaltschaft, soll er sich zuerst halb entkleidet und dann die Frau unter körperlichem Druck vergewaltigt haben, obwohl ihm die Frau deutlich zu verstehen gegeben habe, dass das gegen ihren Willen passiert.

„Lass mich noch ein bisschen machen. Noch ein bisschen. Deine Mutter kann warten.“

Auszug aus dem Aussageprotokoll der Geschädigten, die ein 36-Jähriger vergewaltigt haben soll

Genau das bestreitet der Angeklagte, der Geschlechtsverkehr sei einvernehmlich gewesen. „Sie hat sich lässig aufs Sofa gesetzt, hat ihr Handy aufgeladen und drauf rumgedrückt, dann haben wir uns geküsst und ich habe ihr geholfen, ihre Hose auszuziehen“, so die Version des Angeklagten. Anschließend kam es zum Geschlechtsverkehr, der jedoch laut dem Angeklagten von einem Anruf der Mutter der Frau unterbrochen wurde. „Dann wurde sie abgeholt“, so der 36-Jährige. Das erwähnte Handy der Geschädigten wird sich noch für den Prozessverlauf als wichtig erweisen.

Geht es nach der Geschädigten, lief das Ganze völlig anders ab, berichtete die Polizeibeamtin, die in der Tatnacht die Anzeige aufnahm: Laut Protokoll habe die Frau „mehrfach gesagt, dass sie abgeholt wird und dass sie das nicht will“. Auch habe der Angeklagte laut Protokoll ihre Hose ausgezogen und ihre Beine auseinandergedrückt. „Aufgrund des Alkohols konnte sie sich nicht körperlich dagegen wehren“, so die Polizistin. „Er hat ihren Slip zur Seite geschoben und ist in sie eingedrungen. Dann hat er laut der Zeugin gesagt: ,Lass mich noch ein bisschen machen. Noch ein bisschen. Deine Mutter kann warten’“, erinnerte sich die Beamtin vor Gericht.

Hatten die Zeugin und der Angeklagte eine Affäre oder nicht?

Ebenfalls widersprüchlich sind die Aussagen der Beteiligten zu ihrem Verhältnis. Der Angeklagte – seit sieben Jahren verheiratet und Vater einer kleinen Tochter – betonte, dass er mit der Frau eine Affäre habe, sie hätten sich vor zweieinhalb Jahren auf der Arbeit kennengelernt, regelmäßigen Kontakt über Whatsapp gehabt, sich vier- bis fünfmal getroffen und einvernehmlich Sex gehabt. Die Chatverläufe hätte er aber gelöscht, damit das Ganze nicht auffliegt.

Die Geschädigte gab jedoch bei der Polizei zunächst an, bisher keinen intimen Kontakt zum Angeklagten gehabt zu haben, berichtete in einer Folgevernehmung jedoch, dass es 2023 zu einem sexuellen Kontakt gekommen sei, „halb gewollt, halb nicht gewollt“, so ihre Aussage gegenüber der Polizei. Dass sie in der Tatnacht im Januar nichts davon erzählt hat, begründete sie damit, dass sie stark alkoholisiert war.

„Rette mich.“

Das schrieb die Geschädigte einem Freund, der sie vom Tatort abholen sollte.

Als wichtiger Zeuge entpuppte sich ein Freund der Geschädigten, den sie in der Tatnacht kontaktiert hatte. Der Mann – selbst früher in der Einstein-Gastronomie beschäftigt und auch mit dem Angeklagten bekannt – war auch bei der Weihnachtsfeier im Adaccio und habe mit der Geschädigten an dem Abend „Deep Talk“, also tiefgründige Gespräche geführt und erfahren, dass sie eine Affäre mit einem verheirateten Mann habe, sagte er vor Gericht aus. In der Nacht gegen halb zwei habe sie per Handy Kontakt mit ihm aufgenommen, es kam zu einem Anruf, bei dem die Zeugin so getan habe, als telefoniere sie mit ihrer Mutter: „Sie sagte: ,Mama, kannst du mich abholen?’, offensichtlich um ihn nicht zu verärgern“, so der Zeuge.

Laut einem Chatprotokoll schrieb die Geschädigte ihm dann, der Angeklagte hätte sie „mitgenommen“ und „Rette mich“. Dann schickte sie ihm ihren Standort von der Wohnung des Angeklagten. Als er sie dort abgeholt habe, habe sie im Auto geweint und erst zögerlich von ihrem Erlebnis berichtet, worauf er ihr nahelegte, das zur Anzeige zu bringen.

Keine Aussage der Geschädigten vor Gericht

Nun fehlt noch die Aussage der Geschädigten vor Gericht. Einer entsprechenden Ladung ist sie unentschuldigt nicht gefolgt, woraufhin das Gericht ein Ordnungsgeld von 400 Euro verhängte. „Sie will das wohl mit sich selbst ausmachen“, vermutete der Freund vor Gericht. „Eventuell ergibt sich noch die Gelegenheit bei einem der Folgetermine, wo sie als Zuhörerin anwesend sein wollte. Es wäre für die Urteilsfindung eklatant wichtig“, betonte die Staatsanwältin gegenüber unserer Zeitung.

Der Prozess wird am 24. August fortgesetzt. Dann steht die zweite Tat, bei der dem Angeklagten sexueller Missbrauch vorgeworfen wird, im Fokus, auch die zweite Geschädigte soll aussagen. Darüber hinaus erwähnte der Angeklagte in seiner Einlassung weitere Zeugen für jenen Tatabend, die bisher weder der Staatsanwaltschaft noch dem Gericht bekannt waren und nun gehört werden sollen.