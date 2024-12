Weltstars mit Herz zu Gast in Oranienstein

Mit Meisterwerken der klassischen Musik sowie herausragenden Künstlerinnen und Künstlern erfüllen die Oraniensteiner Konzerte auch im kommenden Jahr das Diezer Barockschloss Oranienstein mit musikalischem Leben. Unter dem Motto Mensch.Macht.Musik ermöglichen sie ihren Gästen dabei sowohl das Wiedersehen mit langjährigen Freunden als auch Erlebnisse mit herausragenden Interpretinnen und Interpreten, die erstmals bei den Oraniensteiner Konzerten auftreten.

Programmatisch prägend ist auch 2025 weiterhin die enge Verbundenheit mit den 128 Spitzenmusikern der Berliner Philharmoniker. In der Serie „Philharmonie im Schloss“ sind einige der renommiertesten Solisten und Ensembles dieses zu den besten der Welt zählenden Sinfonieorchesters im persönlichen Rahmen der Oraniensteiner Schlosskapelle zu erleben. Fortgesetzt wird auch die erfolgreiche Serie „Stradivari Collection“, in der kostbare Meisterinstrumente Antonio Giacomo Stradivaris erklingen, so die Veranstalter in einer Mitteilung.

Auftakt am 12. Januar

Zum Auftakt des Konzertjahres 2025 laden am 12. Januar die Berliner Barock Solisten und Albrecht Mayer, der Solo-Oboist der Berliner Philharmoniker, ein. Zusammen mit den renommierten Barockmusikern aus den Reihen der Berliner Philharmoniker huldigt der Star-Oboist an diesem Abend seiner Liebe zu Johann Sebastian Bach und erweckt Werke für Oboe und Streicher aus vier Generationen der einzigartig begabten Bach-Familie zum Leben.

In den Klangzauber der Harfe entführt am 2. Februar der gleichermaßen zu den Stars der Klassikwelt zählende Harfenist Xavier de Maiestre mit Originalwerken und Arrangements für Harfe solo von Bedřich Smetana, Sophia Dussek, Franz Liszt, Enrique Granados, Gabriel Fauré, Claude Debussy und Henriette Renié.

Gleich vier der berühmtesten Streichinstrumente der Welt sind am 15. März in den Händen des renommierten Goldmund Quartetts zu erleben. Das unermesslich kostbare Paganini Quartett – ein von Antonio Stradivari erbauter Streichinstrumentensatz, der sich einstmals im Besitz Nicolò Paganinis befand – ist eine Leihgabe der Nippon Music Foundation (Tokyo). Nach den unvergesslichen Streichquartettabenden mit dem Tokyo String Quartett im Jahr 2013 und dem Goldmund Quartett im Jahr 2021 wird das Paganini-Quartett damit bereits zum dritten Mal bei den Oraniensteiner Konzerten zu hören sein. Die Musiker des Goldmund Quartetts (Florian Schötz, Pinchas Adt, Christoph Vandory und Raphael Paratore) lassen neben Streichquartetten von Gerald Finzi und Joseph Haydn auch Edvard Griegs herrliches Streichquartett in g-Moll, op. 2 erklingen.

i Weltstar mit Herz: Die Klarinettistin Sabine Meyer lädt zusammen mit Nils Mönkemeyer (Viola) und William Youn (Klavier) zu einem Oraniensteiner Konzert ein. Christian Ruvolo

Die international gefeierte Klarinettistin Sabine Meyer lädt zusammen mit ihren Ensemblepartnern Nils Mönkemeyer (Viola) und William Youn (Klavier) am 8. Juni zu einem Kammerkonzert ein, bei dem Robert Schumanns „Märchenerzählungen“ op. 132 im Mittelpunkt stehen. Als weitere Höhepunkte der Literatur für Klarinette, Viola und Klavier erklingen Werke von Béla Bartók, Darius Milhaud, Dmitri Schostakowitsch und Max Bruch.

Und am 16. August stehen Arrangements unter anderem von Gustav Mahler, Maurice Ravel, Leonhard Bernstein, George Gershwin auf dem Programm, das der deutsche Bariton Benjamin Appl und der litauische Akkordeonist Martynas Levickis in ungewöhnlicher Besetzung der Oraniensteiner Schlosskapelle präsentieren.

Erneut laden die Oraniensteiner Konzerte auch zu einem Konzert zum Mitmachen für Familien und Kinder ein. Unter dem Titel „Ein Sommernachtstraum“ entführt das Ensemble Quinton mit Alexandra Forstner (Flöte), Fabian Sahm (Oboe), José Serrano Campos (Klarinette), Tobias Reikow (Fagott) und Simon Mayer (Horn) sein junges Publikum in die berühmte Geschichte von William Shakespeare, die von Felix Mendelssohn-Bartholdy vertont wurde. Das Konzert findet am 20. September in der evangelischen Stiftskirche in Diez statt. Am darauffolgenden Abend, 21. September , ist das Ensemble Quinton dann im Schloss Oranienstein mit Werken für Holzbläserquintett von Maurice Ravel, Jean Françaix, Jacques Ibert und Paul Taffanel zu erleben. Die beiden Konzerte des Ensembles Quinton finden im Rahmen der „Konzertförderung Deutscher Musikwettbewerb 24/25“ des Deutschen Musikrats statt.

Ein besonderes Ereignis verspricht auch der Konzertabend am 11. Oktober mit dem spannenden Vision String Quartett, in dem sich die Musiker Florian Willeitner und Daniel Stoll (Violinen), Leonard Disselhorst (Cello) und Sander Stuart (Viola) zusammenfinden. Als „Streichquartett, das sich zugleich als Band versteht“, musiziert es in Oranienstein zusammen mit dem österreichisch-iranischen Jazzgitarristen Mahan Mirarab. Neben Johannes Brahms Streichquartett Nr. 1 c-Moll (op. 51,1) stehen Eigenkompositionen von Mahan Mirarab und Florian Willeitner auf dem Programm.

Fulminanter Abschluss

Den fulminanten Abschluss des Oraniensteiner Konzertjahres 2025 bildet ein Cello Gipfeltreffen der internationalen Spitzenklasse, zu dem sich mit Claudio Bohórquez, Jens Peter Maintz, Christian Poltéra, Wolfgang Emanuel Schmidt, Nikolaus Trieb, und Wen-Sinn Yang sechs der renommiertesten Violoncellisten Europas aus der legendären Cello-Klasse von Prof. David Geringas zusammenfinden. Am 30. November spielen sie in Oranienstein ein Programm, das quer durch die Musikgeschichte führt.

Die Jahresbroschüre 2025 der Oraniensteiner Konzerte verweist auch bereits auf das Eröffnungskonzert des Folgejahres, zu dem am 11. Januar 2026 – anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Oraniensteiner Konzerte – mit den „Hornisten der Berliner Philharmoniker“ die gesamte Horngruppe des Berliner Spitzenorchesters eingeladen ist.

Neuerungen und Karten im Vorverkauf

Organisatorisch warten die Oraniensteiner Konzerte 2025 mit zwei Neuerungen auf. Zum einen ermöglicht das neue „Kleine Abo“ – neben der etablierten Dauerkarte – den vergünstigten Besuch von vier ausgesuchten Konzerten. Und zum anderen verspricht der neue „Gutschein Enkelzeit“ generationenübergreifende Erlebnisse mit Musik, zu denen Enkelkinder ihre Großeltern kostenlos zu einem Oraniensteiner Konzert begleiten dürfen. Informationen, Karten und Geschenkgutscheine für die Oraniensteiner Konzerte 2025 sind über die Website www.oraniensteiner-konzerte.de und telefonisch bei der Touristinformation Diez unter der Nummer 06432/9543211 erhältlich.