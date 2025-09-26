Scharfe Munition im Boden Weltkriegsgranate sorgt für Aufregung in Miehlen 26.09.2025, 16:18 Uhr

i Bei den Bauarbeiten zum neuen Feuerwehrgerätehaus in Miehlen wurde eine amerikanische Weltkriegsgranate gefunden. Sie konnte aber schnell entfernt werden. VG Nastätten/Jens Güllering

Da sollen Bauarbeiter ein Feuerwehrgerätehaus bauen – und finden eine Weltkriegsgranate im Boden. So geschehen nun in Miehlen. Sofort war die Aufregung groß, auch in den Sozialen Medien. Dabei war der Übeltäter recht schnell entfernt.

Aufregung am Freitag, 26. September, in den Sozialen Netzwerken. „Bombenfund in Miehlen“ – das lässt die Menschen im Blauen Ländchen aufhorchen. Wie unsere Zeitung auf Anfrage bei der zuständigen Polizeiinspektion St. Goarshausen herausfand, stimmte es: Es gab einen Fund, die zuständige Stelle sei das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde (VG) Nastätten.







