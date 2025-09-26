Da sollen Bauarbeiter ein Feuerwehrgerätehaus bauen – und finden eine Weltkriegsgranate im Boden. So geschehen nun in Miehlen. Sofort war die Aufregung groß, auch in den Sozialen Medien. Dabei war der Übeltäter recht schnell entfernt.
Lesezeit 1 Minute
Aufregung am Freitag, 26. September, in den Sozialen Netzwerken. „Bombenfund in Miehlen“ – das lässt die Menschen im Blauen Ländchen aufhorchen. Wie unsere Zeitung auf Anfrage bei der zuständigen Polizeiinspektion St. Goarshausen herausfand, stimmte es: Es gab einen Fund, die zuständige Stelle sei das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde (VG) Nastätten.