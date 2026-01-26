Direktkandidat Wahlkreis 7 Welche Werte leiten Matthias Lammert (CDU)? Till Kronsfoth 26.01.2026, 10:00 Uhr

i Matthias Lammert sitzt seit 25 Jahren für seine CDU im Landtag, seit 2021 als Landtagsvizepräsident. Seine Familie ist für ihn das Wichtigste. Daher hat ihn ein Bundestagsmandat nie gereizt. Till Kronsfoth

Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren, das war für Matthias Lammert nicht immer leicht. Ein Portrait über den Landtagsvizepräsidenten und CDU-Direktkandidaten.

Matthias Lammert gehört seit einem Vierteljahrhundert dem Landtag an. Ebenso lange ist er verheiratet. Bei der Landtagswahl tritt er für die CDU als Direktkandidat im Wahlkreis Diez/Nassau an. Darüber, welche Werte ihn leiten und über die Bedeutung von Familie sprach der Vizepräsident des rheinland-pfälzischen Landtages mit unserer Zeitung.







Artikel teilen

Artikel teilen