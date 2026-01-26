Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren, das war für Matthias Lammert nicht immer leicht. Ein Portrait über den Landtagsvizepräsidenten und CDU-Direktkandidaten.
Matthias Lammert gehört seit einem Vierteljahrhundert dem Landtag an. Ebenso lange ist er verheiratet. Bei der Landtagswahl tritt er für die CDU als Direktkandidat im Wahlkreis Diez/Nassau an. Darüber, welche Werte ihn leiten und über die Bedeutung von Familie sprach der Vizepräsident des rheinland-pfälzischen Landtages mit unserer Zeitung.