74 Verstöße am Samstag und 102 Verstöße am Sonntag: das ist das Ergebnis der Kontrollen, die nicht nur die Polizeiinspektion Diez, sondern auch Kräfte aus dem gesamten Bereich der Polizeidirektion Montabaur am vergangenen Wochenende jeweils zwischen 10 und 18 Uhr zur Sicherstellung der Einhaltung des Motorradfahrverbotes auf dem „Schliem“genannten Teilstück der B274 zwischen der Abfahrt Allendorf und Zollhaus durchführten.

„In die Kontrollen gerieten hauptsächlich Tourenfahrer, die gemütlich nach dem Navigationssystem fahren und dann die Schilder nicht sehen. Die Zielgruppen, um die es uns eigentlich ging, blieben der Schliem größtenteils fern“, sagt Mario Heidemann von der Polizeiinspektion Diez auf Nachfrage unserer Zeitung. Mit den Zielgruppen meint Heidemann größere Gruppen von zehn bis zu 15 oder 20 Bikern, die oft aus dem Frankfurter oder Wiesbadener Raum anreisen, um sich gezielt auf der Schliem Rennen zu liefern. „Man kann diese Personen gut identifizieren, die oft Helmkameras tragen, bereits mit überhöhter Geschwindigkeit anreisen und Kreidepads an ihren Knien befestigt haben. Mit diesen werden beim In-die Kurve-Legen Striche auf der Fahrbahn hinterlassen“, so Heidemann.

Zwar seien den Beamten auch solche Fahrer ins Netz gegangen, doch im Vergleich zu den gemütlichen Sonntagsausflüglern, die sich meistens an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten, eher weniger. Dennoch könne man die Kontrollen als Erfolg verbuchen, denn wenn diese sich herumsprächen und die Raser daher wegblieben, habe man genau das erreicht, was man mit dem Motorradfahrverbot erreichen wolle, sagt Heidemann. Auch am kommenden Wochenende werden er und seine Kollegen von der Polizeiinspektion Diez wieder kontrollieren. „Die Anzahl der Verstöße rechtfertigt diesen Aufwand“, sagt er. Das Motorradfahrverbot besteht noch bis zum 31. Oktober.