Planungen sind im Gange Weitere Schritte zur neuen Emser Grundschule Andreas Galonska 07.04.2026, 18:00 Uhr

Beengt ist die Lage an den Grundschulen in Bad Ems. Abhilfe soll dort der Bau einer neuen Schule schaffen, die auf dem Hasenkümpel errichtet werden soll. Die CDU im VG-Rat fragte nun nach dem Stand der Planungen und der Förderungen.

Im Verbandsgemeinderat Bad Ems-Nassau gab es nicht nur eine Anfrage zu einer möglichen neuen Grundschule in Nassau, es wurde auch zur bereits beschlossenen neuen Schule in Bad Ems nachgehakt. Die CDU hatte dazu einige Fragen, die von der Verbandsgemeindeverwaltung beantwortet worden sind.







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