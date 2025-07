Weitere Ortsgemeinden in der VG Diez wollen Mitfahrbänke einrichten. Als Vorbild dient Montabaur. Der Klimaschutzbeirat bietet praktische Hilfestellung bei der Umsetzung für die Ortsgemeinden an.

. Es ist ein Angebot, das nicht nur mobilitätseingeschränkten Menschen, die kein Auto besitzen, und älteren Personen zugutekommen soll. Auch die Reduktion von CO2-Emissionen spielt eine Rolle, weshalb das Projekt in der Verbandsgemeinde (VG) Diez bei der Arbeitsgruppe Mobilität des Klimaschutzbeirates angesiedelt ist: Es geht um die Etablierung von Mitfahrbänken.

Altendiez und Gückingen haben es vorgemacht. Nun war das Thema „Mitfahrbänke“ kurz vor der Sommerpause auf der Tagesordnung einer Reihe weiterer Ortsgemeinden in der VG Diez. Thomas Kohl war als Mitglied des Klimaschutzbeirates als eingeladener Gast in den Ortsgemeinden Holzappel und Wasenbach zugegen und freut sich über lebendige Diskussionen vor Ort. „Wohin? Wer setzt sich denn dahin, und wer fährt damit überhaupt? Haben nicht alle sowieso ein Auto? Wo stellen wir die Bank hin? Dürfen wir auch die Haltestelle nutzen? Oder sollte es nicht ein wenig nebendran stehen? Sollten wir nicht auch an die Älteren denken, die zum Supermarkt wollen? Ist das versichert? Redet man dann nicht auch mehr miteinander? Wie komme ich zurück? Allein die Diskussionen waren es schon wert, da jedes Ratsmitglied dazu eine Meinung hatte, und am Ende zustimmte“, erläutert Thomas Kohl im Gespräch mit unserer Zeitung.

Weitere Ortsgemeinden folgen

Folgende Ortsgemeinden in der VG Diez planen die Einrichtung von Mitfahrbänken oder haben deren Anschaffung bereits beschlossen: Altendiez, Balduinstein, Diez, Eppenrod, Geilnau, Gückingen, Holzappel, Langenscheid und Wasenbach. „Andere entscheiden noch vor der Sommerpause“, freut sich Kohl. Ergänzt werden sollen die Mitfahrbänke nicht nur durch entsprechende Schilder, sondern auch durch eine App für unsere Region für alle jene, die nicht mit einem Buch und etwas Geduld auf der Bank warten, sondern sich gezielt eben dort verabreden wollen. Andere Regionen im Rhein-Hessischen, auf der Schwäbischen Alb, im Fränkischen und im Großen Walsertal haben schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Und meine eigenen ebendort zeigen: Zehn, maximal zwanzig Fahrzeuge ziehen vorbei, bis eines hält, ein paar Minuten also und oft ist es das erste schon. Gute Gespräche sind fast garantiert“, ist er überzeugt.

Vorbild Montabaur

Als ein gutes Beispiel aus der Region nennt Kohl die Etablierung eines großflächigen Angebotes von Mitfahrbänken in der VG Montabaur. Dort seien bereits 2018 in fast allen Ortsgemeinden bestehende Bushaltestellen genutzt oder neue Mitfahrbänke geschaffen worden, neben denen sich eine Auswahl von Richtungsschildern befände. „Der Mitfahrer wählt den Nachbarort oder das Mittelzentrum aus, klappt das entsprechende Zielschild um und wartet dort. Sobald jemand anhält, wird das Schild wieder eingeklappt und die gemeinsame Fahrt kann beginnen. Versichert ist diese Autofahrt, wie jede andere auch, über die private Kfz-Haftpflichtversicherung.“

Konkretes Angebot der Unterstützung für die Ortsgemeinden

Für die Ortsgemeinden in der VG Diez macht der Klimaschutzbeirat ein konkretes Angebot zur Unterstützung bei der Etablierung. Die Ortsgemeinden benennen die Zielorte in der unmittelbaren Nachbarschaft und zum Mittelzentrum. Dann wählen die Gemeinden geeignete Standorte an ihren Bushaltestellen aus, vor Schulen, im Dorfzentrum oder vor öffentlichen Gebäuden. Da die Bushaltestellen sich in der Regel im Gemeindebesitz befinden, können die Ortsgemeinderäte die entsprechenden Schilder selbst kostengünstig installieren.

Der Klimaschutzbeirat gestaltet sodann die entsprechenden Schilder, kümmert sich um den Druck bei einem lokalen Unternehmen und liefert sie aus. Die Kosten belaufen sich pro Richtungsschild auf rund 30 Euro und für das große Mitfahrbank-Schild auf circa 85 Euro. Wenn weitere Ortsgemeinden eine Mitfahrbank etablieren möchten, können sich die Gemeinderäte bis zum 31. Juli an den Klimaschutzbeirat wenden.