Fragen an den Fachmann Weitere Fragen zu Nassauer Straßen und ihren Kosten Andreas Galonska 14.09.2026, 16:00 Uhr

i Könnten nach gut zwei Jahrzehnten Erschließungskosten für die Paul-Schneider-Straße in Nassau verjährt sein? Dazu sind nun Fragen an einen Fachmann von der VG-Verwaltung gerichtet worden. Andreas Galonska

Im Nassauer Stadtrat sind Fragen zu Erschließungskosten für Straßen offengeblieben. Die FWG Forum Nassauer Land hat sich nun dazu mit einem Schreiben und der Bitte um Erläuterung an die VG Bad Ems-Nassau gerichtet.

Im Nassauer Stadtrat ist sehr kontrovers über die Widmung und die Erschließungskosten von Straßen diskutiert worden. Christian Danco, Fraktionssprecher der FWG Forum Nassauer Land, hat dazu Fragen an einen Fachmann der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau gerichtet, da etliche Punkte – vor allem zu einer möglichen Verjährung – unklar geblieben sind.







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