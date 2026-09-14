Im Nassauer Stadtrat sind Fragen zu Erschließungskosten für Straßen offengeblieben. Die FWG Forum Nassauer Land hat sich nun dazu mit einem Schreiben und der Bitte um Erläuterung an die VG Bad Ems-Nassau gerichtet.
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Im Nassauer Stadtrat ist sehr kontrovers über die Widmung und die Erschließungskosten von Straßen diskutiert worden. Christian Danco, Fraktionssprecher der FWG Forum Nassauer Land, hat dazu Fragen an einen Fachmann der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau gerichtet, da etliche Punkte – vor allem zu einer möglichen Verjährung – unklar geblieben sind.