Fragen an den Fachmann
Weitere Fragen zu Nassauer Straßen und ihren Kosten
Könnten nach gut zwei Jahrzehnten Erschließungskosten für die Paul-Schneider-Straße in Nassau verjährt sein? Dazu sind nun Frage
Könnten nach gut zwei Jahrzehnten Erschließungskosten für die Paul-Schneider-Straße in Nassau verjährt sein? Dazu sind nun Fragen an einen Fachmann von der VG-Verwaltung gerichtet worden.
Andreas Galonska

Im Nassauer Stadtrat sind Fragen zu Erschließungskosten für Straßen offengeblieben. Die FWG Forum Nassauer Land hat sich nun dazu mit einem Schreiben und der Bitte um Erläuterung an die VG Bad Ems-Nassau gerichtet.

Lesezeit 2 Minuten
Im Nassauer Stadtrat ist sehr kontrovers über die Widmung und die Erschließungskosten von Straßen diskutiert worden. Christian Danco, Fraktionssprecher der FWG Forum Nassauer Land, hat dazu Fragen an einen Fachmann der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau gerichtet, da etliche Punkte – vor allem zu einer möglichen Verjährung – unklar geblieben sind.
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