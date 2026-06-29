Musikalisch vollmundig Weinprobe im Dom des Aartals Rolf-Peter Kahl 29.06.2026, 15:00 Uhr

i Christoph Hirschmann aus Östrich-Winkel präsentierte mit seiner Tochter acht Weine und einen Winzersekt. Rolf-Peter Kahl

Eine musikalische Weinprobe in einer Kirche? Diese ungewöhnliche Erfahrung jenseits des Messweins konnten nun jüngst Besucher der berühmten Rundkirche in Oberneisen machen. Neben musikalischen Auftritten gab es dort auch Winzerwein.

Wenn Mauern erzählen könnten, dann hätte die Rundkirche von Oberneisen am Sonntagnachmittag wohl leise gekichert – und vermutlich ein Gläschen erhoben. Denn was sich im ehrwürdigen „Dom des Aartals“ zutrug, war alles andere als trockene Kost: eine musikalische Weinprobe, so prickelnd wie ein frisch entkorkter Winzersekt.







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