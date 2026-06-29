Eine musikalische Weinprobe in einer Kirche? Diese ungewöhnliche Erfahrung jenseits des Messweins konnten nun jüngst Besucher der berühmten Rundkirche in Oberneisen machen. Neben musikalischen Auftritten gab es dort auch Winzerwein.
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Wenn Mauern erzählen könnten, dann hätte die Rundkirche von Oberneisen am Sonntagnachmittag wohl leise gekichert – und vermutlich ein Gläschen erhoben. Denn was sich im ehrwürdigen „Dom des Aartals“ zutrug, war alles andere als trockene Kost: eine musikalische Weinprobe, so prickelnd wie ein frisch entkorkter Winzersekt.