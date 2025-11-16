Auszeichnung von VINUM Weingut Fetz aus Dörscheid ist Entdeckung des Jahres 16.11.2025, 06:00 Uhr

i Christian Muders arbeitet seit 2018 beim Weingut Fetz in Dörscheid. In den steilen Hängen des Mittelrheins, auf rund vier Hektar, reifen die Trauben des Weinguts heran. Lara Kempf

Einmal im renommierten VINUM Weinguide Erwähnung finden. Geschafft hat das in diesem Jahr das Weingut Fetz aus Dörscheid – und zwar als „Entdeckung des Jahres der Region Mittelrhein“. Dabei hat der Betrieb selbst noch eine relativ junge Geschichte.

„Entdeckung des Jahres der Region Mittelrhein“ – mit dieser Auszeichnung darf sich das Weingut Fetz in Dörscheid seit Kurzem schmücken. Verliehen bekam es den Titel von der Fachzeitschrift VINUM, einem Magazin für Weinkultur. Wie fühlt es sich an, die „Entdeckung“ eines ganzen Weinanbaugebiets zu sein, und was macht den Betrieb so besonders?







