Ein Blick in die Geschichte Weinfest Katzenelnbogen, die Stadtrechte und die Mönche Uschi Weidner 10.08.2026, 16:00 Uhr

i Sitzgarnituren und Stehtische waren beim Weinfest auf der Weiherwiese gut besetzt. Das Fest wurde einst anlässlich des Stadtjubiläums 2012 ins Leben gerufen. Uschi Weidner

Das Katzenelnbogener Weinfest steckt voller Geschichten: Was die beliebte Veranstaltung mit dem Seelenheil der Grafen von Katzenelnbogen zu tun hat, verrät ein Blick in die Vergangenheit und auf das Stadtjubiläum von 2012.

„Wein vom Kloster Eberbach gehört natürlich auch nach Katzenelnbogen!“ Davon konnten sich die Besucherinnen und Besucher des gut besuchten Weinfestes jüngst selbst überzeugen. Doch warum ist das so? Welche Verbindungen bestehen zwischen dem Einrich und dem Rheingau?







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